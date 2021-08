Imagini cu fete afgane mergând la școală în prima zi a domniei talibanilor

Talibanii le-au ordonat luptătorilor să-i lase în pace pe civili, încercând să prezinte o atitudine moderată pe măsură ce au intrat în capitala afgană, notează BBC.

O fotografie în care apar câteva fete afgane care merg la școală, la o zi după ce talibanii au preluat conducerea țării, a devenit virală pe rețelele sociale. Însă se pune întrebarea cât timp vor mai avea astfel de libertăți fetele și femeile din Afganistan sub regimul taliban.

Mai mulți cetățeni afgani au declarat pentru BBC că următoarele luni vor fi dificile și nu știu dacă vor mai fi posibile lucruri simple precum trimiterea copiilor la școlile moderne.

Pericolul, în acest moment, pare a veni de la bandiții înarmați, diversele facțiuni scăpate de sub control. Aisha Khurram, o studentă din Kabul, a povestit, într-o postare pe Twitter, că s-a trezit auzind țipăte și focuri de armă la ușa familiei sale. Tânăra spune că bărbați care s-au prezentat drept luptători mujahedini „au mers din casă în casă și au luat mașinile și alte bunuri ale oamenilor”. Nu erau talibani, după toate probabilitățile, spune ea. DImpotrivă, fugeau de talibani și încercau să profite de haos.

„Când au auzit că talibanii sunt în zona noastră, au fugit. Haosul tocmai a început…”, a mai scris Aisha.

„Este foarte liniște în Kabul, în mod surprinzător”, notează Charlotte Bellis, corespondentul Al Jazeera din capitala afgană.

„Talibanii spun că au trimis peste noapte 1.000 de unități ale forțelor speciale. Ei au pus stăpânire pe fiecare punct de control și au instalat și puncte suplimentare. Am văzut zeci de luptători talibani purtând arme pe umeri, în vehicule de poliție, în vehicule ale guvernului afgan care patrulau pe străzi. Nu sunt atât de mulți oameni pe străzi și se pare că viața poate funcționa normal”, adaugă Charlotte Bellis.

În ultimele săptămâni, mii de oameni au fost strămutați sau au fugit din calea insurgenților, refugiindu-se în Kabul, pe măsură ce talibanii cucereau alte zone ale țării. Sunt oameni care aveau case și locuri de muncă și care au fost obligați să lase totul în urmă.

O fetiță în vârstă de 10 ani dădea examene atunci când talibanii au atacat.

„Am fugit din calea luptelor și am venit aici. Vreau să mă întorc în satul meu… îmi doresc un viitor mai bun”, spune fata, adăugând că unii dintre membrii familiei sale au fost uciși.

Între timp, președintele Ashraf Ghani a anunțat că a părăsit țara pentru a evita o vărsare de sânge. Ghani s-ar fi refugiat în Uzbekistan, în timp ce talibanii au ocupat palatul prezidențial din Kabul.

Mulți dintre afganii rămași în urmă văd gestul președintelui ca un abandon. În mediul online el a fost numit „laș” și criticat pentru că a eșuat în a negocia cu insurgenții în ultimele luni.

Ashraf Ghani a fost criticat și de ministrul apărării, Bismillah Khan Mohammadi, care a dat asigurări că poporul afgan va fi protejat de Forțele de Apărare.

„Ne-au legat mâinile la spate și ne-au vândut patria, la naiba cu omul bogat și cu banda lui”, a scris oficialul pe Twitter, postarea sa primind peste 20.000 de aprecieri.

Un reporter al New York Times a scris pe Twitter că oamenii nu-l vor ierta niciodată pe Ghani pentru că a decis să fugă.

„Ghani ar fi putut ajunge la o înțelegere bună cu talibanii în urmă cu trei luni. A refuzat să facă acest lucru. Acum a fugit. Și afganii, care sunt în număr covârșitor împotriva ideologiei talibane, trebuie să plătească prețul greșelilor sale. Este atât de nedrept. Afganii nu-i vor ierta niciodată pe Ghani și pe cei doi minioni ai săi, Mohib și Fazly (doi consilieri ai președintelui – n.r.)”, a scris jurnalistul.

