Un dinozaur „cu cioc de rață” din Cretacic

Potrivit cercetătorilor, Kryptohadros kallaiae făcea parte din grupul hadrosauroizilor – dinozauri erbivori din ordinul Ornithischia, cunoscuți popular drept „dinozauri cu cioc de rață”. Fosilele au fost descoperite într-un sit nou identificat în apropierea satului Vălioara, în vestul Bazinului Hațegului, din județul Hunedoara.

Fragmentele fosile provin din depozitele geologice ale Formațiunea Densuș-Ciula, datate la sfârșitul perioadei Cretacice.

Kryptohadros kallaiae – reconstituire artistică realizată de Pecsics Tibor
Kryptohadros kallaiae – reconstituire artistică realizată de Pecsics Tibor Foto: Universitatea din București

Analizele arată că noua specie era înrudită cu alți dinozauri descoperiți în sud-estul Europei, precum Telmatosaurus transsylvanicus din România și Tethyshadros insularis din Italia.

Împreună, aceștia formează un grup distinct de hadrosauroide numit Telmatosauridae, care a evoluat în sud-estul arhipelagului european în Cretacicul târziu.

La acea vreme, Europa nu era un continent compact, ci un mozaic de insule separate de mări, ceea ce a favorizat apariția unor comunități de animale adaptate mediilor insulare.

Migrații de dinozauri din Asia spre Europa

Coordonatorul echipei de cercetare din România, paleontologul Zoltán Csiki-Sava, explică modul în care aceste specii au ajuns în Europa.

„Pe baza analizelor filogenetice se pare că hadrosauroidele care au evoluat inițial în Asia au ajuns în Europa în mai multe valuri de migrație distincte. Unul dintre aceste evenimente a adus strămoșii lui Kryptohadros în sud-estul Europei. Descoperirea confirmă că faunele care trăiau pe insulele europene în acea perioadă erau mult mai dinamice și diverse decât se credea anterior”, a explicat cercetătorul.

Reconstituirea craniului și a scheletului de Kryptohadros kallaiae. Elementele descoperite în timpul săpăturilor sunt marcate cu gri. Autor: Magyar János.
Reconstituirea craniului și a scheletului de Kryptohadros kallaiae. Elementele descoperite în timpul săpăturilor sunt marcate cu gri. Autor: Magyar János. Foto: Universitatea din București

Fosile descoperite după amenajarea unui drum forestier

Situl fosilifer a fost identificat în anul 2022, după ce lucrările pentru amenajarea unui drum forestier au scos la lumină straturi de roci ce conțineau fragmente fosile.

Reconstrucție dinozaurul Kryptohadros kallaiae
Reconstrucție artistică a dinozaurului Kryptohadros kallaiae Foto: Facebook/ Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului

Paleontologul Gábor Botfalvai, de la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta, a explicat că investigațiile ulterioare au arătat că fragmentele nu erau doar resturi izolate, ci făceau parte din scheletul aceluiași individ de dinozaur.

Timp de peste un secol, majoritatea fosilelor de hadrosauroide descoperite în Țara Hațegului au fost atribuite speciei Telmatosaurus transsylvanicus, descrisă la începutul secolului XX de paleontologul Franz Nopcsa.

Profesorul Attila Ősi, coautor al studiului, subliniază importanța noilor fosile: „Scheletele care păstrează elemente din mai multe părți ale corpului, inclusiv elemente de craniu și ale membrelor, sunt foarte rare în Bazinul Hațegului, mai ales în cazul hadrosauroideor. De cele mai multe ori se descoperă doar fosile izolate, care în trecut au fost atribuite automat lui Telmatosaurus. De aceea a fost nevoie de o analiză atentă a materialului cunoscut pentru această specie «istorică», pentru a putea compara și interpreta corect noile fosile”.

Imagine din timpul lucrărilor în sit. Foto: Vălioara Dinosaur Research Group (VDRG).
Imagine din timpul lucrărilor în sit. Foto: Vălioara Dinosaur Research Group (VDRG)

Originea numelui Kryptohadros

Denumirea „Kryptohadros” face referire la faptul că acest dinozaur a rămas „ascuns” timp de aproape 130 de ani printre fosile atribuite altor specii sau în apropierea unor situri deja cunoscute.

Epitetul „kallaiae” reprezintă un omagiu adus mamei primului autor al studiului, János Magyar. Mama sa, Kállai Csilla, i-a încurajat pasiunea pentru științele naturii încă din copilărie.

Publicarea descoperirii, realizată în apropierea zilei de 8 Martie, este și un gest simbolic de recunoaștere a contribuției femeilor la educație și cercetare.

Bazinul Hațegului este considerat unul dintre cele mai importante locuri din Europa pentru studiul dinozaurilor din Cretacicul târziu. 

Descoperirea noii specii evidențiază încă o dată potențialul științific al regiunii și rolul Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului în promovarea cercetării și a educației despre istoria vieții pe Pământ.

Anul trecut, două noi specii de dinozauri au fost descoperite în Geoparcul Țara Hațegului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Incendiu la o fabrică de polistiren din Arad: norul uriaș de fum negru se vede de la zeci de kilometri, au fost emise trei mesaje consecutive RO-Alert

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Viva.ro
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
Elle.ro
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
gsp
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
GSP.RO
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
Cadou de jumătate de milion de dolari pentru Jutta Leerdam! Reacția celebrei patinatoare a devenit virală. Iată ce a primit sportiva
GSP.RO
Cadou de jumătate de milion de dolari pentru Jutta Leerdam! Reacția celebrei patinatoare a devenit virală. Iată ce a primit sportiva
Parteneri
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Avantaje.ro
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!
Tvmania.ro
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!

Alte știri

Produsul vândut de Kaufland cu 49,99 de lei pe care orice român trebuie să îl aibă în casă
Știri România 10:00
Produsul vândut de Kaufland cu 49,99 de lei pe care orice român trebuie să îl aibă în casă
Limita de 100 ml pentru lichide în bagaj, eliminată pe Aeroportul Otopeni și Aeroportul Băneasa. Pasagerii pot lua în cabină 2 litri
Știri România 09:45
Limita de 100 ml pentru lichide în bagaj, eliminată pe Aeroportul Otopeni și Aeroportul Băneasa. Pasagerii pot lua în cabină 2 litri
Parteneri
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Adevarul.ro
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Gigi Becali are 5 jucători favoriți la FCSB. „Voiam să știu dacă Rădoi îi are în schemă”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali are 5 jucători favoriți la FCSB. „Voiam să știu dacă Rădoi îi are în schemă”. Exclusiv
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Elle.ro
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Imagini îndrăznețe cu Loredana Groza. Artista a pozat cu sutienul la vedere, iar fanii au reacționat
Stiri Mondene 10:35
Imagini îndrăznețe cu Loredana Groza. Artista a pozat cu sutienul la vedere, iar fanii au reacționat
Experiența inedită de care a avut parte Corina Caragea în China. „Este de neimaginat. Bun venit în viitor!”
Stiri Mondene 10:22
Experiența inedită de care a avut parte Corina Caragea în China. „Este de neimaginat. Bun venit în viitor!”
Parteneri
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
TVMania.ro
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
ObservatorNews.ro
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
Vlăduț, fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă, apariție rară în direct la TV. Urarea care l-a topit pe tatăl lui, virală. Puștiul cu ochi mari și inteligenți a cucerit România!
Libertateapentrufemei.ro
Vlăduț, fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă, apariție rară în direct la TV. Urarea care l-a topit pe tatăl lui, virală. Puștiul cu ochi mari și inteligenți a cucerit România!
Parteneri
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.ro
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Parteneri
Molecula care oprește cancerul mamar agresiv. Descoperirea cercetătorilor americani care dă speranță milioanelor de bolnavi
Mediafax.ro
Molecula care oprește cancerul mamar agresiv. Descoperirea cercetătorilor americani care dă speranță milioanelor de bolnavi
VIDEO Crimă în Crevedia! Și-a ucis rivalul în mijlocul șoselei. „E nebun”
StirileKanalD.ro
VIDEO Crimă în Crevedia! Și-a ucis rivalul în mijlocul șoselei. „E nebun”
Bugetul pe 2026 aduce bani în plus pentru unii pensionari. Cine poate primi până la 1.000 de lei, deși pensiile rămân înghețate
Wowbiz.ro
Bugetul pe 2026 aduce bani în plus pentru unii pensionari. Cine poate primi până la 1.000 de lei, deși pensiile rămân înghețate
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cristina Spătar rupe tăcerea despre soțul ei! Cât de gelos este Vicențiu Mocanu: „Știe tot ce vorbesc”
Wowbiz.ro
Cristina Spătar rupe tăcerea despre soțul ei! Cât de gelos este Vicențiu Mocanu: „Știe tot ce vorbesc”
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Redactia.ro
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Octavian, un tânăr căpitan al Forțelor Aeriene Române, și-a pierdut viața în timp ce încerca să salveze un câine
KanalD.ro
Octavian, un tânăr căpitan al Forțelor Aeriene Române, și-a pierdut viața în timp ce încerca să salveze un câine

Politic

Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan înaintea CSAT: „Trump va trebui să afle că accesul pe Kogălniceanu costă”
Politică 10:45
Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan înaintea CSAT: „Trump va trebui să afle că accesul pe Kogălniceanu costă”
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu CEO-ul grupului Schwarz, care deține Lidl, Kaufland şi La Cocoş. Ce s-a discutat la Palatul Victoria
Politică 10 mart.
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu CEO-ul grupului Schwarz, care deține Lidl, Kaufland şi La Cocoş. Ce s-a discutat la Palatul Victoria
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Bucureștiul pe credit: ce împrumuturi a făcut Primăria Capitalei în 2025. Sectorul care a plătit cela mai mari dobânzi
Fanatik.ro
Bucureștiul pe credit: ce împrumuturi a făcut Primăria Capitalei în 2025. Sectorul care a plătit cela mai mari dobânzi
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața