Opoziție față de CORE

Într-o întâlnire cu Comisia de săptămâna trecută, țările UE și-au exprimat îngrijorări serioase cu privire la un plan de venituri de 122 miliarde de euro. „Există o anumită ironie în faptul că Comisia UE propune noi resurse proprii pentru bugetul Next Generation bazate pe cele mai vechi taxe”, a declarat un diplomat UE, referindu-se la propunerile de Resursă Corporativă pentru Europa (CORE) și Resursă Proprie din Acciza pe Tutun (TEDOR).

Țări cheie, inclusiv Germania, au criticat CORE, care ar genera aproximativ 6,8 miliarde de euro anual prin taxarea companiilor cu o cifră de afaceri anuală de peste 50 de milioane de euro și o prezență permanentă în UE. Acestea consideră că taxa ar afecta competitivitatea internațională a companiilor UE și au pus la îndoială legalitatea sa.

Potrivit euractiv, un diplomat UE a declarat că „nimeni nu a fost deschis sau măcar pozitiv față de taxa corporativă”. Un oficial al Comisiei a susținut că CORE acoperă „doar o fracțiune foarte mică” din cifra de afaceri netă, maximum 0,1%, și că este „legală conform tratatelor UE”.

Rezistență față de TEDOR

14 țări UE, printre care Italia, Grecia, Austria, Suedia, Portugalia și România, s-au opus TEDOR, care ar furniza aproximativ 11,2 miliarde de euro anual prin preluarea a 15% din veniturile naționale din taxele pe tutun. Aceste țări au argumentat că orice nou venit la nivel UE ar trebui să ușureze contribuțiile capitalelor și sarcinile administrative, nu să transfere fonduri de la bugetele naționale.

Previziunile Comisiei Europene, puse la îndoială

Mai multe delegații au pus la îndoială previziunile Comisiei privind veniturile CORE, având în vedere că companiile din sectorul financiar nu au fost încă luate în considerare. În ceea ce privește TEDOR, estimările se bazează pe o revizuire a Directivei privind Impozitarea Tutunului, care nu este sigur că își va menține forma actuală sau că va intra în vigoare până în 2028.

Un oficial al Comisiei a menționat că TEDOR poate fi în principiu bazat pe legislația actuală, dar acest lucru ar implica venituri mai mici. Țările au întrebat dacă ar trebui să compenseze pentru astfel de deficite bugetare.

Conform euractiv, CORE, TEDOR și alte surse de venit propuse vor fi dezbătute de miniștrii de finanțe ai UE pe 10 octombrie. Rezultatul acestor discuții va fi crucial pentru viitorul finanțării UE și pentru implementarea ambițiosului buget propus de Comisie pentru perioada 2028-2034.

Ce este și cum funcționează CORE

„CORE” în ​​raport cu UE are mai multe semnificații diferite, dar interpretările comune includ Resursa Corporativă pentru Europa (CORE) propusă de UE, o nouă sursă de venituri de la companiile mari pentru bugetul UE și conceptul de grup central de țări sau regiuni europene, în special în contexte economice sau politice. Alte semnificații se referă la proiecte sau inițiative specifice finanțate de UE, cum ar fi un proiect axat pe Răspunsul Comunității pentru Eliminarea Inegalităților (CORE) în sănătatea publică sau un proiect privind Știința și Factorii Umani pentru o Societate Rezilientă (CORE) pentru pregătirea în caz de dezastru.

O propunere recentă a Comisiei Europene de a crea un nou flux de venituri pentru bugetul UE prin solicitarea corporațiilor mari (cu o cifră de afaceri netă de cel puțin 100 de milioane de euro) de a face contribuții anuale forfetare.

Ce este și cum funționează TEDOR

TEDOR, care înseamnă Resursa Proprie pentru Accizele pe Tutun (TUTC), este o nouă sursă de venit propusă pentru bugetul pe termen lung al Uniunii Europene. Aceasta implică contribuția statelor membre la bugetul UE cu 15% din veniturile lor naționale din taxele pe tutun, cu scopul atât de a consolida finanțele UE, cât și de a descuraja consumul de tutun.

Această nouă resursă este o componentă a strategiei mai ample a UE de a crea noi fluxuri de venituri pentru a finanța bugetul și inițiativele sale, cum ar fi apărarea și rambursarea împrumuturilor pentru redresare COVID-19.

Cum funcționează:

Baza de contribuție: Suma pe care fiecare țară o plătește UE este un procent fix (15%) din veniturile generate din accizele sale naționale pe tutun.

Cota minimă: Calculul se bazează pe cota minimă a accizelor pentru produsele din tutun, mai degrabă decât pe cota reală, potențial mai mare, pe care o țară ar putea-o aplica la nivel național. Aceasta înseamnă că o țară nu își poate pierde propriile venituri naționale fiind mai agresivă cu taxele pe tutun.

Scop: Obiectivele duble sunt de a genera venituri semnificative pentru bugetul UE (prevăzute la aproximativ 11,2 miliarde EUR anual) și de a stimula eforturile de sănătate publică prin reducerea accesibilității produselor din tutun.

Context:

Parte a unui nou buget: TEDOR este una dintre numeroasele „resurse proprii” noi propuse de Comisia Europeană pentru bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2028-2034.
Obstacole politice: Planul necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre ale UE în cadrul Consiliului pentru a fi adoptat.

Propuneri complementare: Acesta este prezentat alături de o revizuire a Directivei UE privind impozitarea tutunului, care ar actualiza accizele minime și ar extinde domeniul de aplicare al directivei pentru a include produse noi, cum ar fi lichidele pentru țigări electronice și pliculețele cu nicotină.

