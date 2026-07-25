Un Aston Martin făcut pentru război digital

Dreadnought nu este un concept car clasic și nici un viitor rival pentru Lamborghini Urus sau Mercedes-AMG G 63. Este un vehicul digital, creat de echipa de design Aston Martin împreună cu Infinity Ward și Activision pentru Call of Duty: Modern Warfare 4.

Aston Martin spune că Dreadnought a fost gândit ca un SUV tactic cu specificații militare, făcut să funcționeze în mediile digitale dure din joc. Va putea fi condus în modurile DMZ și Call of Duty: Warzone, iar jocul apare pe 23 octombrie 2026.

Are V12, blindaj și loc pentru arme

Partea care atrage atenția este lista de detalii. Dreadnought are un motor V12, tracțiune integrală, caroserie blindată, rezervor mare și compartimente speciale pentru arme.

Numele nu este ales întâmplător. „Dreadnought” înseamnă, aproximativ, „fără frică”, dar trimite și la HMS Dreadnought, nava britanică de la începutul secolului XX care a schimbat standardele în zona militară navală.

Designul este tot Aston Martin, dar dus într-o direcție imposibilă pentru stradă: roți uriașe, anvelope off-road, gardă la sol mare, armură, lumini LED masive și evacuări enorme în spate.

Nu îl poți cumpăra, dar există o machetă la scară reală

Dreadnought rămâne digital. Aston Martin nu a anunțat intenția de a-l produce pentru drumurile publice.

Totuși, compania a construit o interpretare la scară reală a SUV-ului, expusă la Fanatics Fest în New York, pe standul Call of Duty. Practic, îl poți vedea ca obiect fizic, dar nu îl poți comanda ca mașină.

Pentru industria auto, Dreadnought arată o schimbare interesantă: producătorii nu mai lansează doar mașini reale, ci și mașini digitale cu design oficial, poveste și rol clar în jocuri uriașe.