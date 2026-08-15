Un Bugatti făcut pentru un singur client

Destrier este al treilea proiect din Programme Solitaire, divizia prin care Bugatti construiește mașini unicat pentru clienți foarte selectați. Programul a început cu Brouillard, apoi a urmat F.K.P. Hommage, iar acum vine Destrier.

Diferența față de un Bugatti configurat normal este uriașă. Nu vorbim doar despre altă culoare sau alt tip de piele, ci despre caroserie diferită, interior refăcut și detalii dezvoltate special pentru un singur cumpărător.

Bugatti nu a spus cine a comandat mașina și nici cât a plătit. Welt scrie însă că, având în vedere prețurile unor unicate Bugatti anterioare, Destrier ar putea costa o sumă de ordinul zecilor de milioane de euro.

Bolide, dar îmbrăcat pentru șosea

Masina pe circuit, neagra si albastra, marca Bugatii modelul Bolide
Noul model unicat de la Bugatti este bazat pe un model existent, numit „Bolide”. Foto: Bugatti

Destrier este construit în jurul aceleiași structuri de carbon folosite de Bugatti Bolide. Diferența este că Bolide a fost un hypercar de circuit, foarte agresiv, cu aripi uriașe, prize de aer dramatice și faruri în formă de X.

Destrier păstrează ideea tehnică, dar schimbă complet limbajul vizual. Caroseria este mai curată, luminile spate sunt reduse la două linii subțiri, iar aripa este integrată în caroserie. În spate apar patru evacuări centrale, un difuzor foarte mare și suficientă agresivitate cât să nu uiți că baza este un Bolide.

Mașina are jante de 20 inch pe față și 21 inch pe spate. Înălțimea este exact 1 metru, ceea ce o face una dintre cele mai joase mașini Bugatti moderne.

Motor W16 de 8,0 litri, patru turbine și 1.600 CP

Bugatti nu a umblat la rețeta mecanică de bază. Destrier folosește motorul W16 de 8,0 litri, quad-turbo, cunoscut din era Chiron/Bolide.

Puterea este de 1.600 CP, sau 1.578 hp în măsurătorile folosite de publicațiile americane. Motorul trimite puterea către toate cele patru roți printr-o cutie automată cu dublu ambreiaj și 7 trepte.

Nu există cifre oficiale pentru accelerație sau viteză maximă, dar baza tehnică spune suficient. Bolide era una dintre cele mai extreme forme ale motorului W16, iar Destrier folosește aceeași familie de componente, dar într-o caroserie one-off cu accent mai mare pe eleganță.

Interior cu piele, nubuc, textile 3D și fire de cupru

Cabina păstrează structura foarte strânsă a lui Bolide, dar materialele sunt schimbate radical. În locul unui cockpit dominat de carbon și atmosferă de circuit, Destrier primește piele maro, nubuc, textile tricotate 3D și fire de cupru integrate în material.

Car and Driver scrie că textilele 3D sunt inspirate de echipamentul sportiv de performanță, iar firele de cupru creează un efect de strălucire când lumina cade pe ele.

Bugatti a folosit și suprafețe metalice cu aspect ciocănit manual, ca trimitere la armurile medievale. Detaliul nu este întâmplător: „destrier” era numele dat cailor de război folosiți de cavaleri în Evul Mediu.

Funcțiile importante sunt grupate într-un panou de butoane montat într-o piesă metalică periată, așezată peste o bază din fibră de carbon care urcă spre bord.

Nu este un model de serie și nu va putea fi cumpărat

Destrier nu intră în producție, nu are listă de așteptare și nu va apărea în showroom. Este un singur exemplar, făcut pentru un singur client.

Programme Solitaire este gândit exact pentru astfel de mașini. Bugatti a spus anterior că programul este dedicat unor creații one-of-one și că va produce cel mult două astfel de exemplare pe an.

Pentru public, Destrier este important și din alt motiv: arată că motorul W16 nu a dispărut complet. Bugatti a trecut la noua eră Tourbillon, cu motor V16 hibrid, dar pentru proiectele speciale construite pe platforme existente, W16-ul încă poate apărea în mașini unicat.

Destrier va fi prezentat public în timpul Monterey Car Week și va apărea la Pebble Beach Concours dElegance pe 16 august 2026.

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