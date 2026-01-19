Noul director de la Apele Române este Doru Dragoș Cazan

Doru Dragoș Cazan a fost desemnat director general al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), începând din 20 ianuarie 2026, în urma unei selecții publice transparente, după cum a transmis Diana Buzoianu. Reamintim că fostul șef de la Apele Române a demisionat după două săptămâni fără apă potabilă în Prahova și Dâmbovița.

Cu o experiență de peste 30 de ani în domeniul gospodăririi apelor, managementului riscului la inundații și coordonării investițiilor publice în infrastructura hidrologică, Doru Dragoș Cazan se evidențiază prin competență și integritate, nefiind niciodată membru al vreunui partid politic.

Cum a fost selectat noul director de la Apele Române

Procedura de selecție a fost realizată prin consultarea unei comisii de evaluare formată din cinci specialiști recunoscuți atât la nivel național, cât și internațional, cu o vastă experiență în domeniul apelor și siguranței hidrotehnice.

„Numărul mare de candidați și calitatea profesională a acestora au arătat că există un interes real pentru reformarea și profesionalizarea acestei instituții. Am decis ca nominalizarea mea să fie în favoarea unui specialist cu experiență solidă în sistemul de gospodărire a apelor, capabil să gestioneze atât provocările imediate, cât și reforma de care ANAR are nevoie”, a declarat ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, pe contul de Facebook.

Pentru această funcție, 15 candidați și-au depus dosarele, iar procesul de evaluare a fost realizat cu sprijinul unei comisii de specialiști formată din Altan Abdulamit, Dan Stematiu, Corneliu Radu Sârghiuță, Sorin Rîndașu și Cătălin Popescu. Diana Buzoianu a ținut să menționeze că prin această numire „competenta, integritatea și performanța contează cu adevărat”.

Cine este Doru Dragoș Cazan

Dr. ing. Doru Dragoș Cazan este absolvent al Facultății de Hidrotehnică din cadrul Universității Tehnice de Construcții București (UTCB), deține un doctorat în inginerie civilă – Hidraulică și un master în Managementul Sectorului Public (SNSPA).

Din 2021, acesta a ocupat funcția de director tehnic al Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), unde a coordonat Serviciul de Management al Riscului la Inundații și Secetă.

Anterior, a fost director general al ANAR în 2015 și, între 2012 și 2020, a condus Departamentul Managementul Resurselor de Apă din cadrul ANAR, responsabil de monitorizarea cantitativă și calitativă a apelor, emiterea avizelor și autorizațiilor, precum și implementarea Directivei Cadru Apă.

