Ce spune noul manager al Spitalului de Copii din Iași despre infecțiile nosocomiale

Radu Constantin Luca a preluat funcția de manager al Spitalului de Copii Iași, după ce Cătălin Ionescu a fost demis. Decizia de numire a lui Radu Constantin Luca a aparținut Consiliului Județean Iași.

Noul manager al Spitalului de Copii din Iași a subliniat importanța implementării măsurilor conform protocoalelor pentru a combate răspândirea infecțiilor nosocomiale.

„Infecții nosocomiale există peste tot în lume, însă trebuie luate măsurile conform protocoalelor, pentru a reduce fenomenul și a combate răspândirea acestora. Această tragedie ne obligă pe toți să îmbunătățim modul în care funcționează spitalul”, a spus acesta, potrivit News.ro.

Primele măsuri aplicate la Spitalul „Sf Maria” din Iași după ce șapte copii au murit

Noul manager al spitalului a anunțat că va începe implementarea măsurilor impuse de Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății. Acesta a promis o comunicare transparentă cu autoritățile sanitare și o monitorizare atentă a aplicării procedurilor medicale.

„Vom începe aplicarea măsurilor impuse în Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății. Vom comunica deschis și transparent cu toate autoritățile sanitare și vom monitoriza îndeaproape aplicarea procedurilor și respectarea standardelor de siguranță medicală.

Fac apel la întregul colectiv al spitalului pentru a sprijini și respecta toate măsurile pe care le vom lua în această perioadă, astfel încât să redăm părinților încrederea și să ne îndeplinim misiunea de a îngriji cu responsabilitate micii pacienți”, a mai precizat Radu Constantin Luca.

Deficiențe grave identificate în rapoartele Corpului de Control al Ministerului Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că rapoartele Inspecției Sanitare de Stat și ale Corpului de Control au evidențiat probleme serioase în aplicarea procedurilor pentru limitarea răspândirii infecțiilor nosocomiale. De asemenea, s-au constatat nereguli în numirea șefei Secției ATI și a medicului epidemiolog.

Alexandru Rogobete a menționat că aceste rapoarte vor fi înaintate Parchetului General. El a subliniat că și în 2024 au fost efectuate controale care au identificat nereguli, iar recomandările făcute atunci nu au fost implementate.

Șapte copii au murit la Spitalul Sf. Maria din Iași din cauza unor infecții nocosomiale

La Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, 7 copii au murit în urma unor infecții nosocomiale cu bacteria Serratia Marcescens și Candida guilliermondii. Șase dintre aceștia au murit în Iași, iar al șaptelea copil, infectat cu aceleași bacterii, a decedat într-un spital din București după transfer.

Copiii aveau vârste de până la opt ani și sufereau de boli grave, iar infecțiile s-au produs în secția de Terapie Intensivă (ATI).

Investigările au arătat că bacteria ucigașă a fost descoperită în scurgerea unei chiuvete din sala ATI, singura chiuvetă unde personalul se putea spăla pe mâini, iar secția nu respecta normele de igienă și izolare, cu măsuri luate cu întârziere. De asemenea, reprezentanții spitalului au raportat cu întârziere cazurile către autorități, iar reacția a fost întârziată, ceea ce a facilitat răspândirea infecției. Ministerul Sănătății a declanșat o anchetă și a constituit o Celulă de criză.

Ce măsuri a luat Ministerul Sănătății după tragedia de la Iași

Ministerul Sănătății a luat mai multe măsuri ferme după tragedia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași și a trimis Corpul de Control la unitatea medicală:

  • A fost dispusă demiterea conducerii Direcției de Sănătate Publică (DSP) Iași și schimbarea managerului spitalului, din cauza reacției întârziate și a deficiențelor grave de coordonare administrativă și procedurală.
  • Echipele din secțiile ATI vor fi extinse cu personal specializat, inclusiv medici epidemiologi, pentru un control și monitorizare mai riguroasă a infecțiilor.
  • Sancțiuni clare și aplicabile imediat vor fi impuse pentru nerespectarea protocoalelor privind controlul și limitarea infecțiilor nosocomiale.
  • Ministerul a subliniat că problema nu a fost lipsa de resurse, ci nerespectarea protocoalelor și reacția întârziată a instituțiilor implicate.
  • A fost limitată internarea în secția ATI afectată, iar accesul personalului străin secției și al vizitatorilor a fost restricționat.
  • Ministrul Sănătății a precizat că protocoalele pentru prevenirea infecțiilor trebuie respectate cu strictețe și nu sunt opționale, subliniind că toți cei responsabili vor răspunde administrativ și penal dacă este cazul.
Cine este medicul Radu Constantin Luca, noul manager al Spitalului de Copii din Iași

Radu Constantin a fost numit numit pentru un mandat inițial de 30 de zile. El este medic primar în chirurgie pediatrică și specialist în chirurgie laparoscopică de nivel 1, potrivit BZI.ro. Numirea sa a venit după demiterea fostului manager interimar, dr. Cătălina Ionescu, în urma tragediei cu decesele provocate de infecții nosocomiale în secția ATI a spitalului.

Radu Luca lucrează în spital din 2014 și este considerat un om implicat în activitatea medicală a unității, cu referințe bune din partea colegilor săi. Nu are experiență anterioară în conducerea unei instituții medicale.

Vladimir Putin dă lecții de democrație României, după ce el a eliminat total orice opoziție în Rusia
Știri România 02 oct.
Vladimir Putin dă lecții de democrație României, după ce el a eliminat total orice opoziție în Rusia
Ninsoare abundentă pe DN 7A, în zona Obârşia Lotrului. Drumarii intervin pentru a deszăpezii drumul
Știri România 02 oct.
Ninsoare abundentă pe DN 7A, în zona Obârşia Lotrului. Drumarii intervin pentru a deszăpezii drumul
Gina Pistol se confruntă cu o problemă medicală, apărută într-un mod neașteptat. „Nu pot să stau cu capul decât un pic înclinat”
Stiri Mondene 02 oct.
Gina Pistol se confruntă cu o problemă medicală, apărută într-un mod neașteptat. „Nu pot să stau cu capul decât un pic înclinat”
Obiceiul care i-a rămas actriței Carmen Tănase din facultate: „Nu pentru că sunt indiscretă”
Exclusiv
Stiri Mondene 02 oct.
Obiceiul care i-a rămas actriței Carmen Tănase din facultate: „Nu pentru că sunt indiscretă”
Alexandru Rogobete cere demiterea fostului manager al Spitalul de Copii din Iași și din funcția de director medical
Politică 02 oct.
Alexandru Rogobete cere demiterea fostului manager al Spitalul de Copii din Iași și din funcția de director medical
Reacția lui Dragoș Pîslaru după ce a fost comparat, alături de Dominic Fritz și Nicușor Dan, cu pinguinii din Madagascar
Politică 02 oct.
Reacția lui Dragoș Pîslaru după ce a fost comparat, alături de Dominic Fritz și Nicușor Dan, cu pinguinii din Madagascar
