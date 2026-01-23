În special, în minutul 12 și secunda 52, se observă două obiecte mari, acoperite cu cârpe negre, amplasate pe birourile din studio. Jucătorii cred că ar putea fi vorba despre kituri de dezvoltare pentru viitorul Xbox. Aceste presupuneri sunt susținute de faptul că unul dintre obiecte pare conectat la un controller Xbox printr-un cablu vizibil.

Este clar că studioul a luat măsuri pentru a ascunde natura acestor obiecte, dar poziționarea lor sub monitoare sugerează că ar putea fi dispozitive de testare

Cert este că numeroase studiouri, inclusiv cele interne Microsoft, lucrează deja la următoarea generație de console. Xbox Series X|S și PlayStation 5 împlinesc anul acesta șase ani de la lansare, iar zvonurile indică un posibil debut al noilor dispozitive în 2027 sau 2028. În acest context, nu este surprinzător ca Playground Games să se afle printre echipele care testează deja tehnologia viitorului.

Microsoft a confirmat anterior că o nouă generație de console Xbox este în curs de dezvoltare, consolidând astfel speculațiile privind aceste kituri misterioase observate în videoclipul Forza Horizon 6. Rămâne de văzut ce surprize va aduce viitorul gamingului.

