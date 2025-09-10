„Novo Nordisk a anunțat astăzi o transformare la nivelul întregii companii pentru a simplifica organizarea, a îmbunătăți rapiditatea procesului decizional și a realoca resursele către oportunitățile de creștere ale companiei în domeniul diabetului și obezității”, a transmis, într-un comunicat de presă, compania care produce medicamentul pentru slăbit Wegovy.

Disponibilizările aduc companiei 1,26 de miliarde de dolari

Ca parte a acestei transformări, „Novo Nordisk intenționează să reducă forța de muncă globală cu aproximativ 9.000 din cele 78.400 de posturi din companie, dintre care aproximativ 5.000 de disponibilizări sunt așteptate în Danemarca”.

Compania a precizat că reducerea de personal pe care o are în plan va genera un cost unic de 1,26 de miliarde de dolari.

Ca urmare a acestor costuri unice, compania a anunțat că acum se așteaptă la o creștere a profitului operațional anual de 4% până la 10%, la cursuri de schimb constante – în scădere față de estimarea de 10% până la 16% prezentată în rezultatele pentru trimestrul al doilea, în august.

Această restructurare marchează prima mișcare majoră a directorului general și președintelui Maziar Mike Doustdar, care a preluat conducerea gigantului farmaceutic luna trecută, după înlăturarea surprinzătoare a lui Lars Fruergaard Jørgensen.

Noua conducere a Novo a anunțat 3 priorități mari, încă din iulie

Novo Nordisk, cândva lider în domeniul medicamentelor pentru slăbit, se confruntă cu dificultăți în menținerea cotei de piață – mai ales în regiunea-cheie, Statele Unite – pe fondul unor probleme de aprovizionare și al creșterii concurenței din partea rivalului Eli Lilly și a medicamentelor pentru slăbit, la prețuri mai mici.

„Piețele noastre evoluează, în special în domeniul obezității, care a devenit mai competitiv și mai orientat spre consumator. Compania noastră trebuie să evolueze la rândul ei. Asta înseamnă să implementăm o cultură bazată tot mai mult pe performanță, să ne folosim resursele cât mai eficient și să prioritizăm investițiile acolo unde vor avea cel mai mare impact – în domeniile noastre terapeutice principale”, a declarat Doustdar într-un comunicat.

În cadrul unei conferințe telefonice cu investitorii, din iulie, care a confirmat numirea sa, Doustdar a afirmat că preia funcția cu un sentiment de „urgență” și cu trei priorități-cheie.

Acestea includ apărarea poziției de lider a Novo în tratamentul pentru diabet și obezitate, promovarea unei culturi a performanței ridicate și realinierea bazei de costuri a companiei prin creșterea eficienței.

