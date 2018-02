„Nu mă atinge-mă” de Adina Pintilie a câștigat Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin

Filmul „Nu mă atinge-mă”, regizat de Adina Pintilie, a câștigat Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin. Lungmetrajul de debut al regizoarei a fost desemnat astfel cel mai bun film din competiția oficială a Berlinalei. Totodată, pelicula a câștigat și premiul pentru cel mai bun film de debut – GWFF Best First Feature Award.



„Filmat pe o perioadă de 10 săptămâni, între anii 2015 şi 2017, cu o distribuţie mixtă de actori profesionişti (Tomas Lemarquis, Laura Benson) şi persoane reale, „Nu mă atinge-mă” este o explorare personală care pune sub semnul întrebării ideile preconcepute pe care le avem despre intimitate, ca aspect fundamental al existenţei umane”, informează ICR Berlin.

În acest an, regizorul Călin Peter Netzer a fost membru al juriului care a desemnat câştigătorul premiului pentru cel mai bun film de debut – GWFF Best First Feature Award.

„Nu mă atinge-mă”, debutul în lungmetraj al regizoarei Adina Pintilie

„Nu mă atinge-mă”, scris şi regizat de Adina Pintilie, este o investigaţie asupra dorinţei cronice a omului de atingere, de contact, în diversele sale faţete. O femeie şi doi bărbaţi, în căutarea intimităţii.

Filmul a fost apreciat de critica de specialitate, însă a stârnit și controverse. Mai mulți oameni au ieșit din sală în primele minute ale filmului, atunci când acesta a fost proiectat la Berlinală. Criticii care au rămas până la final au lăudat însă lungmetrajul.

„Nu mă atinge-mă” nu a obținut finanțare în România, luând cele mai mici note

Adina Pintilie nu a obținut finanțare în România pentru acest lungmetraj, care acum este premiat la Festivalul de Film de la Berlin. Scenariul a fost respins de Centrul Național al Cinematografiei cu cele mai mici note. Mai precis, tânăra regizoare, ale cărui scurtmetraje au participat până acum la 130 de festivaluri, s-a clasat pe locul opt, deși Adina Pintilie era concurentul la lungmetraj debut cu cel mai bun CV.

