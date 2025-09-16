Animozități la nivel înalt

Biroul Național de Securitate al Poloniei (BBN) a transmis pe platforma X că președintele așteaptă clarificări rapide privind incidentul din Wyryki. BBN subliniază importanța transparenței informațiilor în contextul actual al dezinformării și războiului hibrid.

Biroul Naţional de Securitate al Poloniei (BBN) a precizat, într-un mesaj pe rețeaua de socializare X, că „preşedintele aşteaptă explicaţii urgente din partea guvernului cu privire la incidentul din Wyryki”.

„Este datoria guvernului să utilizeze toate instrumentele şi instituţiile pentru a clarifica această chestiune cât mai repede posibil”, subliniază BBN, în condiţiile în care există un război instituţional între Preşedinţia şi Guvernul de la Varşovia, ai căror lideri sunt din tabere politice adverse.

„Nu este acceptabilă ascunderea informaţiilor. În contextul dezinformării şi al războiului hibrid, informaţiile care ajung la polonezi trebuie verificate şi confirmate”, a avertizat BBN.

Premierul Donald Tusk a reacționat la solicitarea BBN, fără a oferi detalii concrete despre natura obiectului căzut. El a declarat pe X: „Toată responsabilitatea pentru pagubele aduse casei din Wyryki revine autorilor provocării cu drone, adică Rusiei. Serviciile competente vor informa publicul, guvernul şi preşedintele despre toate circumstanţele incidentului după finalizarea anchetei”.

Dezvăluirile ziarului Rzeczpospolita

Incidentul a avut loc în satul Wyryki Wola, lângă granița cu Belarus, unde ceea ce procurorii au descris inițial drept un „obiect zburător neidentificat” a provocat pagube semnificative unei locuințe private.

Ziarul, citând surse din cadrul serviciilor de securitate poloneze, a declarat că proiectilul era o rachetă aer-aer AIM-120 AMRAAM. Racheta ar fi fost lansată în timpul unei tentative de interceptare a unei drone rusești, dar a suferit o defecțiune a sistemului de ghidare și a deviat de la curs.

Potrivit raportului, racheta nu a explodat datorită mecanismului de siguranță al siguranței, care a rămas activat. Locuitorii în vârstă ai casei au supraviețuit incidentului, în ciuda faptului că acoperișul a fost smuls și resturile s-au prăbușit prin tavan, anunță Anadolu.

Surse din altă publicație, „Wyborcza”, confirmă informațiile relatate de „Rzeczpospolita” conform cărora o „rachetă de la un F-16 polonez, care a fost folosită pentru a doborî o dronă, a căzut în Wyryki”. Neoficial, „Wyborcza” a aflat că „Ministerul Apărării Naționale ia în considerare raportarea rachetei în viitorul apropiat”, dar nu neapărat în ziua în care ministrul Apărării și prim-ministrul Donald Tusk vor vizita poligonul de antrenament Ustka și vor anunța pași suplimentari privind achiziționarea de submarine pentru Polonia.

Rachetă sau dronă, cum rămâne cu păgubiții

Păgubiții au fost asigurați că nu vor rămâne fără ajutor. „Drept compensație, soldații vor curăța și reconstrui casa victimelor din Wyryki-Wola. Reconstrucția va fi finanțată și realizată de Armata Poloneză”, a asigurat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale.

Deocamdată, cuplul de pensionari, Ala și Tomasz Wesołowski, a primit ajutor din partea municipalității. „Astăzi (16 septembrie), victimele sunt mutate într-o locuință temporară, pe care o vor putea ocupa până când locuința lor va fi reconstruită. Locuința temporară este formată din două camere. Soldații Forțelor de Apărare Teritorială au ajutat la renovarea acesteia”, spune Bernard Błaszczuk, primarul comunei Wyryki.

Până acum, familia Wesołowski a stat și a dormit în bibliotecă.

Miercuri (10 septembrie), înainte de ora 7 dimineața, acoperișul și tavanul unei case din Wyryki-Wola, lângă Włodawa, au fost avariate. Din fericire, un cuplu de pensionari a reușit să coboare din dormitor cu câteva minute înainte ca obiectul să cadă.

„O bubuitură uriașă, casa s-a cutremurat. Am fugit în curte. Soțul meu a văzut tablă de pe acoperiș zburând pe proprietate. Avionul a înconjurat casa noastră de încă două sau trei ori”, a spus Ala Wesołowska.

Ea adaugă că locuiește în această casă de când era copil. „Mi-am pierdut bunuri strânse o viață, într-o clipă”, a spus Ala. „Nu poți muta copacii bătrâni. Dacă aș fi rămas sus încă cinci minute, aș fi fost ucisă”, a spus ea. În aceeași zi, șeful Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze, generalul Wiesław Kukuła, a declarat pentru TVN24 că familia din Wyryki-Wola, a cărei casă a fost avariată, va primi ajutor. „Cu toții simpatizăm cu această familie minunată și vom face tot posibilul să o ajutăm cât mai repede posibil”, a subliniat generalul Kukuła. El a adăugat că familia va primi îngrijire și că membrii acesteia sunt „eroi”.

