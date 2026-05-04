Dragoș Vlad a r fi refuzat să colaboreze cu ministerul de resort

Printre principalele motive invocate de Guvern pentru această măsură se numără:

  • Eșecuri operaționale în infrastructura critică – Platformele Ghișeul.ro și SEAP au înregistrat sincope majore din cauza unor neglijențe administrative, inclusiv expirarea certificatelor de siguranță.
  • Management financiar deficitar – Litigii pierdute în contextul fondurilor PNRR au dus la o pagubă de peste 14,7 milioane de lei suportată din bugetul național, ca urmare a unor erori de planificare.
  • Întârzieri în proiecte majore – Proiecte precum ROeID au fost blocate, iar achizițiile publice au fost lansate fără respectarea cadrului legal, încălcând disciplina financiară.
  • Comunicații publice neconforme – Declarații eronate despre fondurile europene, care au prezentat economiile de la licitații drept „pierderi”, au provocat confuzie.
  • Insubordonare și lipsă de transparență – Refuzul de a colabora cu ministerul de resort și ignorarea deciziilor ierarhice au generat haos juridic, inclusiv în privința semnăturii electronice.
  • Lipsa unei strategii clare pentru interoperabilitate – Problemele legate de licitația Platformei Naționale de Interoperabilitate și lipsa justificării costurilor au frânat progresul digitalizării.
  • Neglijarea experienței utilizatorilor– Deficiențe legate de designul și funcționalitatea platformelor publice au afectat interacțiunea cetățenilor cu serviciile statului.

„ADR a devenit un factor de risc sistemic pentru transformarea digitală a României. Pentru a ne atinge obiectivele asumate prin PNRR și pentru modernizarea serviciilor, avem nevoie de o conducere care să livreze rezultate, nu blocaje”, a scris vicepremierul Oana Gheorghiu.

Guvernul subliniază că decizia de demitere se bazează pe argumente tehnice și juridice, fără influențe politice, subliniind că instituțiile statului trebuie să funcționeze eficient și responsabil pentru a sprijini procesul de digitalizare.

Dragoș Cristian Vlad, despre demiterea de la ADR: „ipocrizie la puterea a doua”

Fostul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) a reacționat pentru Libertatea la acuzațiile aduse în urma demiterii sale, subliniind realizările din mandatul său și contextul complex al digitalizării României. Acesta respinge etichetele simpliste de „eșecuri” și „pierderi”, și prezintă punctul său de vedere.

Cloudul Guvernamental – Investiție strategică: Vlad susține că România dispune acum de primul Cloud Guvernamental rezilient, construit pe patru centre de date. „Zece sisteme au fost deja migrate, iar alte 21 sunt în diverse etape de proces până în iunie 2026”, afirmă el. Trei din cele patru jaloane PNRR asociate proiectului au fost deja îndeplinite, iar interconectarea a 30 de instituții a fost raportată în decembrie 2024.

Ghișeul.ro și SEAP: Criticile privind sincopele acestor platforme au fost respinse de Vlad, care subliniază că soluțiile pentru modernizare, inclusiv migrarea în cloud, au fost pregătite: „Problemele arată clar necesitatea accelerării soluțiilor propuse”.

ROeID – Identitatea digitală în producție: Proiectul ROeID, notificat la Comisia Europeană, funcționează deja și este integrat cu servicii publice precum cazierul judiciar. „ROeID este o etapă crucială pentru Portofelul European de Identitate Digitală, nu un blocaj”, explică Vlad.

Litigii și incoerențe instituționale: ADR a fost acuzată de „gestiune financiară defectuoasă” privind cheltuielile UIPTD. Vlad clarifică: „Deciziile au fost bazate pe OUG nr. 30/2022 și agreate cu Comisia Europeană. Statul român a contestat ulterior propriile mecanisme, generând o incoerență instituțională”. ADR a câștigat în instanță până la Înalta Curte.

Platforma Națională de Interoperabilitate: PNI, „coloana vertebrală a administrației conectate”, se află în procedura de achiziție, având bază legală, avize și finanțare semnată. Vlad insistă că proiectele strategice nu pot fi „delegitimate prin presiune publică”.

Subfinanțarea ADR: Vlad atrage atenția asupra resurselor insuficiente ale ADR: „Nu poți cere digitalizare de secol XXI unei instituții finanțate ca o anexă administrativă”.

„Ce las în urmă? Am lăsat mai mult decât proiecte: o direcție”, spune pentru Libertatea Vlad care enumeră pintre realizări consolidarea Cloudului Guvernamental, ROeID, PNI și aproape un miliard de euro în contracte pentru digitalizare.

