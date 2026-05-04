„Cameron și cu mine suntem fericiți, încântați și ne simțim extrem de norocoși să anunțăm nașterea celui de-al treilea copil al nostru, Nautas Madden. Bine ai venit pe lume, fiul meu!”, a scris artistul de 47 de ani pe Instagram.

Numele copilului, Nautas, are semnificații speciale: „navigator” sau „cineva care pornește într-o călătorie fără teamă de necunoscut”. Deși Cameron Diaz, în vârstă de 53 de ani, nu a distribuit postarea pe contul ei, actrița a comentat cu o serie de emoticoane în formă de inimă.

Nautas se alătură celor doi frați mai mari: Raddix, care s-a născut în 2019 prin mamă-surogat, și Cardinal, care a împlinit doi ani în martie.

Cameron Diaz și-a făcut revenirea în cinema în 2025 în „Back in Action”, alături de Jamie Foxx, după ce s-a concentrat o perioadă pe producția de vinuri.

În aprilie 2026, Cameron Diaz a apărut în comedia „Chantage”, unde joacă alături de Keanu Reeves, pe Apple TV. De asemenea, fanii așteaptă cu nerăbdare lansarea „Shrek 5”, unde actrița își reia rolul Prințesei Fiona.

Cu o familie extinsă, aceste proiecte de succes adaugă o nouă dimensiune vieții sale profesionale și personale.