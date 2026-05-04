„Timp de decenii, ne obișnuisem oarecum cu faptul că Armenia era, într-un fel, un satelit al Rusiei”, a declarat Macron în marja summitului Comunității Politice Europene, găzduit luni de orașul Erevan.

„Armenia a ales să se elibereze de această constrângere și să se îndrepte spre Europa. Nu ne putem preface că nu există”, a adăugat președintele francez.

„Odată cu Revoluția de Catifea (din 2018 – n.r.) și apariția unor noi lideri, s-au făcut alegeri curajoase pentru a clarifica această relație”, a continuat el.

Potrivit lui Macron, Armenia nu ar fi găzduit summitul Comunității Politice Europene dacă ar fi avut „lideri în buzunarul rușilor sau ambigui față de Rusia”.

„Armenia a făcut o alegere pentru pace, o alegere forțată”, dar o „alegere pragmatică pentru a construi stabilitate”, a remarcat șeful statului francez, referindu-se la acordul de pace încheiat cu Azerbaidjan în 2025.

„Dacă vrem ca această Armenie a secolului XXI să fie construită în această regiune independentă de Rusia, în pace și stabilitate, cred că vă pot spune că alegerea actualilor lideri este singura rezonabilă”, a insistat el.

Emmanuel Macron a salutat, de asemenea, organizarea primului summit UE – Armenia, programat pentru marți la Erevan. În opinia lui, acest summit va îmbunătăți „conectivitatea” Armeniei, un teritoriu fără ieșire la mare, și a Caucazului și „va ajuta la controlul frontierelor prin Frontex”.

„Europa trebuie să se angajeze să ajute această țară să își gestioneze frontierele într-un mod mai independent”, a notat Macron, menționând că 4.000 de soldați ruși și peste 1.000 de polițiști de frontieră sunt încă staționați pe teritoriul armean.

„Europa trebuie să se angajeze să servească suveranitatea Armeniei și această alegere pentru Europa și pentru independență care a fost făcută”, a afirmat președintele francez.

Emmanuel Macron a reiterat, de asemenea, sprijinul de neclintit al Franței pentru Armenia, inclusiv „ajutorul umanitar” acordat în timpul războiului cu Azerbaidjan.

Macron a subliniat că Rusia „nu a fost acolo” când aliații săi declarativi s-au confruntat cu probleme: Siria lui Bashar al-Assad, Venezuela lui Nicolas Maduro și acum junta din Mali, contestată de jihadiști și separatiști. „În contextul geopolitic actual, este mai bine să nu ne bazăm prea mult pe Rusia”, a conchis Emmanuel Macron.