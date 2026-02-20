România, în continuare pe primul loc în UE la numărul de morți în accidente rutiere

România se află în continuare pe primul loc în Uniunea Europeană (UE) în ceea ce privește numărul de morți în accidente rutiere. În 2024, rata mortalității a variat de la 20 de decese la un milion de locuitori în Suedia, la 78 la un milion de locuitori în România, conform ultimului raport UE.

„În octombrie 2025, Comisia Europeană a trimis României o scrisoare de notificare pentru a implementa în mod corespunzător directiva sa privind siguranța rutieră. Activiștii se plâng de o cultură omniprezentă a condusului „egoist” și se tem că schimbarea mentalităților va dura mai mult de un deceniu. În mai, țara a organizat prima săptămână de conștientizare a siguranței rutiere”, notează The Guardian.

Guvernul a început să ia măsuri în 2025, definind în lege comportamentele agresive, precum șicanarea și depășirea periculoasă, și introducând sancțiuni mai dure.

„Lucrurile se mișcă”, a declarat Alexandru Ciuncan, președintele Coaliției pentru Siguranță Rutieră.

„Nu cu viteza pe care ne-o dorim, dar suntem mulțumiți că ceva se întâmplă acum”.

În 2025, numărul morților a scăzut cu 13%

Potrivit sursei citate, există semne de progres.

„Există semne de progres. Rata deceselor pe drumurile din România a scăzut ușor în 2024, ajungând la o medie de patru persoane pe zi, cu încă nouă persoane grav rănite pe zi. Noile date ale poliției arată că tendința descendentă a continuat și în 2025, decesele scăzând cu 13%, iar rănile grave cu 4%”, scrie The Guardian.

Trafic excesiv și „mașini vechi” din import: Bucureștiul, prins între poluare și pericol rutier

Bucureștiul, a doua cea mai poluată capitală din UE conform Agenției Europene de Mediu, suferă din cauza traficului excesiv și a flotei auto îmbătrânite. Potrivit Platformei de Mediu București, traficul contribuie la 60% din poluarea aerului.

Raul Cazan, președintele organizației nonprofit 2Celsius, avertizează asupra pericolelor generate de importul de vehicule vechi: „Nu doar poluarea este importată din vest, ci și pericolul”.

The Guardian subliniază că aceste mașini, adesea fără control electronic al stabilității sau airbaguri avansate, sporesc riscurile atât de accidente, cât și de boli respiratorii.

Creșterea vânzărilor de SUV-uri ridică noi probleme

Pe lângă mașinile vechi, creșterea vânzărilor de SUV-uri în România ridică noi probleme, subliniază The Guardian. Aceste vehicule au capote mai înalte și mase mai mari, ceea ce reduce vizibilitatea șoferilor și sporește riscurile pentru pietoni și bicicliști.

„Toate lucrurile fiind egale, mașinile tot mai mari reduc siguranța pentru ceilalți participanți la trafic”, explică James Nix de la Transport & Environment.

„Capotele mai înalte agravează leziunile în majoritatea coliziunilor”.

Viteza excesivă, principalul factor de decese în 2024

Conform datelor analizate de Coaliția pentru Siguranță Rutieră, viteza excesivă a fost principalul factor de decese în 2024, în timp ce „indisciplina pietonilor”, cum ar fi traversările neregulamentare, a contribuit la cele mai multe accidente grave.

Lipsa trotuarelor și a trecerilor sigure în zonele rurale determină un număr dublu de victime față de mediul urban. Aproape jumătate dintre decese au loc pe drumurile naționale cu viteze mari care traversează comunități.

Conform The Guardian, jurnalistul Lucian Mîndruță a fost implicat în mai multe accidente auto de-a lungul vieții. Ultimul său accident grav, produs acum 20 de ani, l-a determinat să reevalueze modul în care conduce.

„Nu eram suficient de atent, nu conduceam suficient de încet și nu eram cu adevărat conștient”, spune el.

„Am învățat pe pielea mea”, potrivit The Guardian.

