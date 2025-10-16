Din aprilie, cel puțin 108 persoane au fost rănite

În ultimii ani, Japonia s-a confruntat cu tot mai multe apariții ale urșilor sălbatici, inclusiv în zone locuite, fenomen pus pe seama scăderii populației umane rurale și a schimbărilor climatice.

„Este cel mai mare număr de victime din 2006”, a declarat oficialul pentru AFP, sub protecția anonimatului, menționând că în anul fiscal anterior fuseseră înregistrate cinci decese.

Declarația a venit după ce autoritățile au confirmat că un bărbat găsit mort în regiunea Iwate a fost ucis de un urs.

Din aprilie, începutul noului an fiscal, cel puțin 108 persoane au fost rănite, inclusiv cazurile mortale – o creștere semnificativă față de 85 de incidente și trei morți în anul precedent.

Ursul a intrat în supermarket

Printre incidentele recente se numără intrarea unui urs adult de 1,4 metri într-un supermarket din Numata, prefectura Gunma, la nord de Tokyo.

Animalul a rănit doi bărbați, de 60 și 70 de ani, a spart vitrina cu pește și a răsturnat fructe, inclusiv o grămadă de avocado.

„Aproape că s-a cățărat pe vitrina cu pește și a spart vitrina”, a declarat Hiroshi Horikawa, un responsabil cu planificarea managementului în cadrul lanțului de magazine alimentare.

Recomandări Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

Ursul a stat în magazin circa patru minute, timp în care cei aproximativ 40 de clienți prezenți s-au adăpostit panicați, potrivit angajaților.

În aceeași zi, un fermier din Iwate a fost atacat în fața casei sale de o ursoaică și puiul ei, iar la începutul lunii, un turist spaniol a fost rănit de un urs într-o stație de autobuz din satul turistic Shirakawa-go, situat în centrul Japoniei.

Cauzele comportamentului agresiv al urșilor

Specialiștii avertizează că schimbările climatice contribuie la creșterea acestor incidente, afectând hrana naturală a urșilor – cum sunt ghindele – și perioadele lor de hibernare.

Japonia este habitatul a două specii de urși: ursul negru asiatic (sau ursul lunar) și ursul brun, de dimensiuni mai mari, prezent pe insula nordică Hokkaido.

În fiecare an, autoritățile sunt nevoite să împuște mii de exemplare pentru a preveni atacurile asupra oamenilor.

În România, anul acesta, un motociclist italian a fost ucis de un urs, pe Transfăgărășan. Turistul s-a apropiat nepermis de mult de animal, pentru a fotografia ursul, care ulterior l-a atacat.

De asemenea, mai multe persoane au fost rănite, după ce au fost atacate de urși. Doi bărbați din Mureș și din Brașov au fost desfigurați de urși, în timp ce se aflau pe câmp sau la pescuit.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE