Numărul bolnavilor cu suferințe tiroidiene s-a triplat în ultimii șase ani

Numărul bolnavilor cu suferințe tiroidiene s-a trimplat în ultimii șase ani, iar de multe ori aceste afecțiuni nu sunt diagnosticate. De aceea, pacienții cer autorităților implementarea unui program național pentru depistarea afecțiunilor tiroidiene.

România nu are un program de screening pentru bolile tiroidiene

„În întreaga lume, programele naționale de screening sunt deja un lucru cât se poate de normal. În România, însă, acestea nici măcar nu sunt pe agenda zilei. În plus, medicii specialiști atenționează că în România sunt mulți pacienți nediagnosticați. De aceea, insistăm ca autoritățile să demonstreze că le pasă cu adevărat de pacienți, oferindu-le dreptul la sănătate, care este elementar.”, spune Rozalina Lăpădatu, președinte APAA.

Un program național de screening ar putea, pe de o parte, să le ajute pe femei să conștientizeze că simptomele precum modificările greutății, stările de anxietate sau de depresie ori insomnia ar putea fi eliminate cu ajutorul tratamentului corect. Pe de altă parte, dacă autoritățile ar ști cu exactitate câți pacienți sunt, ar putea lua măsurile potrivite pentru ei.

Greutatea oscilantă, oboseala, depresia, pot fi semne tiroidei bolnave

Potrivit medicilor, fluctuațiile în greutate, iritabilitatea, anxietatea și oboseala cronică sunt semne care pot ridica suspiciunea unei suferințe tiroidiene, de aceea se impune un control amănunțit. Analiza nivelului de TSH din sânge este esențială în detectarea problemelor tiroidiene . De asemenea, după vârsta de 35 de ani, atât femeile, cât și bărbații, ar trebui să-și facă un control al glandei tiroidei.

„Românii sunt obișnuiți să nu se simtă bine. Oboseala care durează mai multe zile, irascibilitatea și episoadele de anxietate nu sunt și nici nu ar trebui să fie tratate ca și cum ar fi o normalitate. Normal este să ne simțim bine. Bolile tiroidiene pot fi ținute sub control, dar este foarte important ca acestea să fie depistate în stadiu incipient. De aceea, insist ca pacienții să-și testeze periodic, de la an la an, nivelul de TSH din sânge.”, spune dr. Rodica Petriș, doctor medic specialist în Endocrinologie.

În 2010, în România s-au înregistrat 35.439 cazuri noi de boli tiroidiene. În 2016 au fost depistate de trei ori mai multe cazuri noi. În România, 86% dintre pacienții cu hipotiroidie sunt femei, iar numărul bolnavilor cu hipotiroidie în mediul urban a fost de două ori mai mare decât cel din zonele rurale.

Medicii de familie trebuie să recomande investigațiile endocrinologice

„Înainte de a pune diagnosticul, medicii de familie trebuie să se asigure că problemele pe care le reclamă pacientul nu sunt, de fapt, semne ale bolilor tiroidiene. De aceea, cred că este foarte important ca pacienților care prezintă simptomele acestor afecțiuni și care nu trec printr-o perioadă agitată să li se recomande investigații endocrinologice amănunțite. Semnele problemelor endocrinologice includ fluctuații ale greutății, constipație; oboseală cronică (starea de oboseală ce durează mai mult de 6 luni, însoțită de dureri ale mușchilor, migrene și probleme ale digestiei), depresie”, spune dr. Rodica Tănăsescu, președintele Societății Române de Medicină a Familiei.

Nediagnosticate, bolile trioidiene pot cauza și alte afecțiuni grave

Atât secreția scăzută de hormoni tiroidieni (hipotiroidia), cât și cea ridicată (hipertiroidia) afectează în primul rând metabolismul pacientului. De aceea, afecțiunile tiroidiene cauzează cel mai des boli ale sistemului cardiovascular (HTA, arteroscleroza) și duc la mărirea riscului de accident cardiovascular. De asemenea, și tulburările psihice bipolare sunt asociate cu bolile endocrinologice.

Tiroida este o glandă în formă de fluture situată la baza gâtului, în fața traheei şi este esențială în buna funcționare a organismului. Și asta pentru că hormonii tiroidieni influențează consumul de energie, temperatura corpului și ritmul bătăilor inimii.

Iată de ce Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune -A.P.A.A a lansat campania ”Ceea ce simți poate fi din cauza mea”, Tiroida , care are ca scop conștientizarea afecțiunilor tiroidiene și creșterea nevoii de informare corectă cu privire la bolile tiroidiene. Campania se adresează nu doar persoanelor care riscă să se confrunte cu astfel de afecțiuni, ci întregii populații.