De Delia Marinescu, Alexandra Nistoroiu, Adriana Oprea, Cătălin Tolontan,

Sătulă să fie exploatată sexual, una din fetele traficate s-a dus la poliție să-i reclame pe traficanți, conform stenogramei.

”Băi, nene, băi! O omor pe I., bă!”. ”Știi ce vroia să ne facă?” ”Să ne bage la domnul polițai”.

”Să ne bage la domnul polițai”. Dar victima a fost descurajată de un anume PISTOL.

”I-a zis ăla PISTOL să o lase moartă”. Și ea a renunțat ”când i-a zis acesta, las-o moartă, că n-ai dovezi”.

În ciuda stenogramei, anchetatorii nu au încercat să afle cine este Pistol și dacă într-adevăr un polițist a oprit o victimă din a depune plângere. Este doar una din mai multe piste ale anchetei care rămân neinvestigate.

Singurul polițist cu numele Pistol de la poliția Caracal este Constantin Pistol, șeful împuternicit al Biroului de Investigații Criminale.

Constantin Pistol, într-o fotografie din 2016, de pe Facebook-ul soției sale, grefieră la Judecătoria Caracal

Constantin Pistol, 39 de ani, este polițistul care pe 25 iulie 2019, a sunat-o de pe telefonul său pe Alexandra Măceșanu după apelurile la 112 ale fetei răpite.

Încercând să o salveze, comisarul a avut o discuție de 20 de minute cu Alexandra, ale cărei detalii nu au fost făcute publice.

Pus în fața stenogramei în care apropiații lui Cocoș susțin că un anume PISTOL i-a ajutat, polițistul Pistol din Caracal a acordat un amplu interviu publicului Libertății.

”Eu am cercetat o mulţime de cazuri cu fete şi am aplicat legea”, spune el și neagă că i-ar fi ajutat vreodată pe traficanții de minori.

”Ca în toată România, fiecare se arde pe fiecare”, spune comisarul Constantin Pistol, explicând că e posibil ca cei din rețea să se fi lăudat neîntemeiat că e protectorul lor.

Pistol spune că se întâmplă des, ”dacă nu zilnic, săptămânal”, ca infractorii să se dea mari că sunt apropiați de anumiți polițiști.

Pe 3 aprilie 2012, ora 20:25:15, procurorii DIICOT Olt au înregistrat o discuție telefonică între liderul rețelei de trafic de minore, Bogdan Daniel Marinel, zis și Cocoș, și un bărbat neidentificat, care folosea o cartelă prepaid.



Bărbatul neidentificat i-a raportat șefului rețelei că pot avea o problemă, pentru că una dintre fetele traficate, I., s-a dus la Poliție. Tânăra, însă, nu a găsit acolo pe cineva receptiv, dar cei doi au decis oricum să o bată, ca să o pedepsească.

În discuție a intrat la un moment dat și un al treilea bărbat, care chiar vorbise cu fata și știa mai bine ce încercase ea să facă.

”A început aseară în părculeț aici în deal să vorbească prostii”



Bogdan Daniel Marinel: Da.

Bărbat: Băi, nene, băi! O omor pe I., bă!

BDM: De ce?

B: Știi ce vorbește?

BDM: Eh?

B: Știi ce vroia să ne facă?

BDM: Ăh?

B: Să ne bage la domnul polițai.

BDM: Cum?

Bărbat: Uite s-a dus prietenul acela al meu, știi și a început aseară în părculeț aici în deal să vorbească prostii că cică a vrut să bage să aibă dovezi de la noi să bage ca să scape să ia bani să nu știu ce, să bage în cârcă la noi, că…

BDM: Ce să bage?

B: Nu pot să-ți zic la telefon, parcă nu știi!

BDM – Ce să bage în cârcă? Ce?

Bărbat – Că ai dus-o, că a făcut, că…

BDM – Eu pe ea?

Bărbat – Eu nu știu asta, că nu s-a întâmplat niciodată asta, dar știi că…

BDM – Păi tocmai asta e problema. Poate îi trebuie niște bani, ce știu eu!

Bărbat – Uite, veni prietenul acesta al meu cu laptopul și imediat îmi spusă. Bă, uite ce, ce se laudă ăia. E adevărat? Nu știu frate! Ce treabă…

BDM – Că vorbea aia pe acolo?

Bărbat– Vorbea ia aici, da, în Deveselu,

BDM – Ia dă-mi mie băiatul ăla.

”Ia zi ce zicea aia, nene”



În acest moment al convorbirii, ”Bărbat” îi dă telefonul lui ”Bărbat 1”, care îi povestește lui ”Cocoș” ce aflase el, personal, de la fata care s-a dus la Poliție.



Cocoș, liderul grupării de traficanți care a exploatat zeci de fete | Foto: gazetanoua.ro

Bărbat – Ia, mă, vorbește aici.

Bărbat 1 – Alo.

BDM – Bogdan sunt. Ia zi ce zicea aia, nene.

B 1 – Aseară, că eram cu ea acolo, la noi acolo în poiană, începuse să zică că și-a dat drumul la gură că a vrut ea să facă o dată o d-asta știi, la poliție să facă să aibă dovezi că a fost bătută, mă rog, chestii din astea.

”Până la urmă cică i-a zis ăla PISTOL să o lase moartă că nu-i merge”



BDM – Că a fost forțată?

Bărbat – Că a fost bătută și până la urmă cică i-a zis ăla PISTOL să o lase moartă că nu-i merge și că are.

BDM – Că?

Bărbat 1: Că i-a zis PISTOL să nu mai bage vrăjeli că are din astea și că să o lase moartă știi, i-a zis lui E.

BDM – Aha.

Bărbat 1 – Și cică a lăsat-o, ea așa zice ea, acum nu știu.

BDM – Mhm.

”Și când i-a zis acesta, las-o moartă, că n-ai dovezi”

Bărbat 1 – Asta na, o să-și dea ea singură drumul la gură. Eu n-aveam nicio treabă cu ea.

BDM – Îhm. Păi asta e. Ce vrea să zică, că am băgat-o noi cu forța la produs, nu?

Bărbat 1 – N-a dat nume, nimica, știi. (…) N-a spus nume, n-a spus…

BDM – Ah, și când i-a zis acesta, las-o moartă, că n-ai dovezi.

Bărbat 1 – Da.

BDM – Aha, aha.

Bărbat 1– Decât asta știu. Și acum nu știu ce…

BDM – Aha. Bine. Merci frumos oricum. Merci.

Bărbat 1 – N-ai pentru ce.

BDM – Bine. Pa, pa. Salut.

Bărbat 1 – Hai pa, pa.

”Și atunci îi dai una și o pui jos. Palmă, nu pumn”

”Bărbat 1”, cel care îi povestise șefului ce aflase despre minora I, îi dă din nou telefonul primului interlocutor, ”Bărbat”. Acesta îi spune șefului că vrea s-o bată pe fată pentru că a îndrăznit să se ducă la poliție.



BDM – Mă auzi, bă?

Bărbat – Mă auzi?

BDM – Aha.

Bărbat – N-o vezi?

BDM – Ce să-i fac, bă? Las-o în p… mea în pace. În cazul în care… Dar n-a vorbit ea de mine! Ce p… mea au… Ce, păi ce, eu am bătut-o?

Bărbat – Eu nu știu, nene!

BDM – Nici nu vreau să-i mai aud numele, ce dracu am eu cu asta?

Bărbat – Îi sunași pe fata aia? Îl prinseși pe el?

BDM – Mă auzi?

Bărbat – Te aud, nene.

BDM – Ăh, n-am eu treabă nene cu ea.

Bărbat – Dă-o dracu! Și-așa cred că ies eu astă seară și îi f.. două capace.

BDM – Nu, dar trebuie să găsești alt motiv să dai în ea, nu așa de asta!

Bărbat – Păi da,… băiatul ăsta și găsesc eu motivul.

BDM – O știi, un motiv că așa, că vorbește… i-o dai, știi!

Bărbat – Aha, aha.

BDM – Și atunci îi dai una și o pui jos.

Bărbat – Da, mă.

BDM – Palmă, nu pumn.

Bărbat – Da.

În acest caz au fost inculpate 6 persoane. Capul rețelei, Bogdan Daniel Marinel, zis Cocoș, a murit după gratii și Vizante Pătru Cătălin a intrat recent în închisoare pentru acte de violență.

Libertatea a discutat cu doi dintre ceilalți 4 traficanți, încercând să afle cine este Pistol din stenogramă. Întrebat cine este Pistol, unul dintre ei a declarat: “Mi-aduc aminte că Pistol e un polițist din Caracal și că s-a rostit numele lui în momentul în care părinții uneia dintre fete făcuseră o plângere la poliție, dar nu mai știu exact detaliile”.

Constantin Pistol, în 2011

Celălalt inculpat în caz care nu își recunoaște nici astăzi faptele a spus: “Nu l-am văzut niciodată pe polițistul Pistol și nu știu nimic despre el.”

De asemenea, una dintre victimele din dosar spune că auzea des numele Pistol în discuțiile traficanților și credea că este un alt membru al rețelei, fără, însă, să îl fi cunoscut vreodată.



În ciuda stenogramei, anchetatorii nu au încercat să afle cine este Pistol și dacă într-adevăr un polițist a oprit o victimă din a depune plângere. Este doar una din mai multe piste ale anchetei care rămân neinvestigate, așa cum au rămas și informațiile despre clienții americani, o parte din clienții austrieci și majoritatea clienților români ai rețelei. Cu mici excepții, majoritatea clienților nu au fost nici măcar aduși la audieri.

Poliţistul Constantin Pistol: ”Eu consider că mi-am îndeplinit atribuţiile aşa cum le-aveam în fişa postului”



-Domnule Pistol, am consultat dosarul public din 2012, de trafic de minore, cu “Cocoş”. Acolo, în stenograme, apare un episod în care “Cocoş” este anunțat că o fată s-a dus la poliţie să spună că e traficată, că e obligată să facă sex şi că Pistol a rezolvat cazul în sensul în care a convins-o pe fată că nu are probe şi să retragă ce spune, că nu are niciun sens să facă plângere.

-Nu ştiu ce să vă spun, e prima dată când aud aşa ceva.

-E prima dată când auziţi despre o fată că a făcut plângere la Poliţia Caracal?

-E prima dată când aud despre o stenogramă la care vă referiţi dumneavoastră.

-Vă putem arăta şi stenograma, că e dreptul dvs să o vedeţi. Ce spun ei acolo între ei sunt lucruri grave. Credem că e normal să o vedeţi.

-Haideţi să nu mai lungim. Având în vedere ce s-a întâmplat aici în Caracal, ultimele evenimente, eu nu pot să stau de vorbă cu niciun jurnalist, pentru că este o anchetă în curs, şi cu privire la anchetatori şi cu privire la ce s-a întâmplat, şi nu pot să… Dacă dvs veţi stabili că e ceva ilegal sau ce stabiliţi dumneavoastră, puteţi face publică.

-Nu stabilim noi dacă e legal sau ilegal, că nu e treaba noastră să facem asta. Nu stabileşte asta decât un judecător.

-Dacă consideraţi… pe mine nu mă deranjează. Eu am lucrat din 2003 aici. Am lucrat la poliţia judiciară în Caracal ca să ştiţi, puteaţi să mă întrebaţi pe mine, ca să nu mai umblați în alte părți, că telefonul meu îl găsiţi şi la cel mai mic boschetar din Caracal (n.r. – face referire la faptul că Libertatea a solicitat în ultimele zile la IPJ Olt traseul profesional al polițistului Pistol). Am lucrat, eu consider că mi-am îndeplinit atribuţiile aşa cum le-aveam în fişa postului.

Eu am cercetat o mulţime de cazuri cu fete şi am aplicat legea.

-Dar e adevărat ce vorbeau oamenii aceia acolo, în stenogramă?

-Păi v-am spus că nu cunosc nimic din stenograma aia.

-V-am spus ce spun oamenii, că aţi convins o fată să nu depună plângere. S-a întâmplat asta vreodată?

-Nu cunosc treaba asta, eu am cercetat o mulţime de cazuri cu fete şi am aplicat legea. Mai mult de-atât nu pot să vă spun, dacă nu ştiu despre ce e vorba.

-Concret, legea poate presupune ca fata să nu depună plângere?

-Cunoaşteţi şi dvs. legea, nu cred că mai trebuie să vă explic ce înseamnă lege. Dar noi, dacă am avut o speţă, mi s-a repartizat şi am soluţionat-o.



-Dar nu devenise speţă penală decât dup-aia, după o perioadă, când a făcut DIICOT-ul descinderi la ei. Dar în momentul respectiv n-a devenit speţă penală. Pentru că, încă o dată, rezultă din convorbirea aia că dvs. aţi descurajat-o pe fată.

-Dacă dumneavoastră asta aţi stabilit…. Ce mă mai întrebaţi? Eu ştiu ce s-a întâmplat acum 12 ani, să vă spun ce fată a venit şi ce fată nu?

-Sunt şapte ani de-atunci, nu 12.

-Deci nu vă pot spune acum ce s-a întâmplat atunci, ce dosar… La noi oricum orice sesizare a venit s-a făcut scris. Odată ce noi am luat cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni, am făcut scris.

Noi, în calitate de poliţişti, când am luat cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni, tot timpul am întocmit documente.

-Şi în cazul ăsta ați întocmit documente? Era vorba despre o fată cu numele I.

-V-am spus că nu ştiu despre ce fată spuneţi dumneavoastră.

Neagă orice legătură cu Cocoș



-În primăvara lui 2012, înainte ca DIICOT să facă descinderile.

-Nu pot să vă spun cu siguranţă I. sau alta care a venit. Eu vă spun că despre toate cazurile pe care le-am luat la cunoştinţă personal sau în altă situaţie împreună cu alţi colegi, noi am făcut documente.

-Şi negaţi faptul că aţi fi avut vreo legătură cu Cocoş sau cu oamenii lui? Că i-aţi fi ajutat.

-Asta e clar! Eu am participat la desfăşurarea unor activităţi în cazul ăsta şi în alte cazuri, în legătură cu domnul Cocoş.

-Adică aţi fost cooptat în echipele din 2012 sau din 2014?

-Nu mai ştiu exact în care echipe, dar ştiu că am participat. Există documente.



Cel puţin de la mine nu a plecat că nu e bine să facă o plângere sau să nu declare.

-Dar dincolo de participare, a existat vreo situaţie în care să-i spuneţi unei fete că n-are probe?

-Nu pot să mă pronunţ cu privire la probe.

-Reformulăm: a existat vreo situaţie în care o fată a venit la dvs. şi i-aţi spus să nu declare că n-are probe?

-Cel puţin de la mine nu a plecat că nu e bine să facă o plângere sau să nu declare.



Dacă vine cineva şi ne spune: domne, am fost violată, nouă ne sună a infracţiune. O înregistrăm şi se fac cercetări. Se soluţionează conform procedurii penale



-Totuşi, vorbim de o discuţie în care doi traficanţi spun că aţi convins o fată să nu mai depună o plângere împotriva lor.

-Nu mă mai uimeşte nimic acum, au fost o grămadă de martori ascunşi pe la televizor care au spus că sunt un incompetent, că am încălcat legea de atâtea ori, şi nu mă mai impresionează că mai apare unul. S-au făcut nişte afirmaţii mincinoase la televizor, dar se vor dovedi pe parcurs.

-Dar nu e cineva care s-a trezit vorbind acum, ci o înregistrare telefonică a DIICOT din 2012.

-Sunt instituţii ale statului care or să cerceteze şi ce spuneţi dumneavoastră. O să stabilească dacă am făcut o ilegalitate sau n-am făcut. Eu vă spun dvs. personal că n-am făcut.

-A mai fost un părinte care a reclamat că Cocoş i-a luat fata, asta vă mai amintiţi?

-Dacă aţi văzut dosarul, de ce mă mai întrebaţi pe mine? Vă spun că mi-amintesc anumite faze din dosar. Dar noi avem foarte multe speţe zi de zi.

-Dar plângerea acestui tată a fost înregistrată la Poliţia Caracal.

-Dacă aşa spuneţi dumneavoastră, înseamnă c-a fost.

-Dar vă amintiţi?

-Nu ştiu să vă zic, v-aş minţi dacă aş spune acum da sau nu. Puteţi vedea la Parchet, să vedeţi soluţionarea acestei plângeri.

Polițistul Constantin Pistol nu a vrut să vorbească deloc despre căutarea Alexandrei Măceșanu, pentru că dosarul este în curs

După ce a văzut pasajele din stenogramă cu numele PISTOL: ”Fiecare e liber să spună ce vrea. Eu nu cunosc nimic”



Libertatea i-a trimis lui Constantin Pistol secvențele de dialog din stenogramă unde apare numele Pistol. Am reluat discuția.



-Aţi văzut stenograma?

Da, e acelaşi lucru pe care vi l-am spus şi mai devreme, nu cunosc nimic despre faptul ăsta.

-Şi nici despre I.?

-Nu-mi amintesc nume de… Verificăm, dacă vreţi să verificăm, verificăm la poliţie.

-Dar aţi văzut ce invocă ei acolo, că aţi făcut-o să nu mai depună plângerea.

-Şi acum s-au invocat, în cazul ăsta, o grămadă de minciuni. Fiecare e liber să spună ce vrea. Eu nu cunosc nimic.

Eu am furnizat ceva informaţii despre membrii acelei reţele.

-Dar totuşi povestea asta, din stenograme, s-a întâmplat foarte aproape de momentul arestării lor, celor din clan. Cu câteva săptămâni, dacă nu zile înainte. Şi dacă s-a întâmplat asta, ar fi trebuit să vă sară în ochi: că uite, eu am avut o fată care a venit să-mi spună ceva şi apoi, la câteva zile după, au fost reţinuţi…

-Dacă tot aţi verificat dosarul, verificaţi şi ce activităţi am avut eu în dosarul ăla. Şi atunci vă veţi convinge. Eu am furnizat ceva informaţii despre membrii acelei reţele.

-Nu am găsit numele dvs în altă parte în dosar. Dar spuneţi-ne dvs.

-Nu pot să vă spun, verificaţi dvs. şi vedeţi. Sunt publice.

-Ne spuneţi ce? Că aţi lucrat pentru dosarul ăsta sau nu înţelegem noi bine?

-V-am zis că am lucrat în mai multe speţe în legătură cu individul ăsta, nu mai ştiu dacă a fost în 2014 sau în 2012. Dar colegii de la DIICOT au toate detaliile despre activitatea mea în acest dosar.

Unii au vrut să facă bani pe spinarea poliţiştilor.

-Şi-atunci de ce s-ar fi referit la dvs ca la un amic al lor? Că aşa reiese, dacă vă uitaţi pe stenograme.

-Dacă nu cunosc nimic despre discuţiile astea, nu pot să-mi dau cu părerea.

-Dar, sunteţi poliţist, dacă ar fi un subordonat al dvs într-o astfel de stenogramă, cum vi s-ar părea?

-Nu ştiu ce să zic. Că unii au vrut să facă bani pe spinarea poliţiştilor.

–Adică să invoce un nume fără să aibă acoperire?

-Da.

-Dar mai există un alt Pistol?

-La Poliţia Caracal, nu.

-Sau altcineva, ne-am gândit la alte variante, e o poreclă?

-Poate în altă parte în Olt, la poliţia Caracal, nu.

-Dar nu vă amintiţi de plângerea făcută de fata asta?

-Sunt destul de obosit după săptămânile astea de muncă şi nu-mi amintesc şi nu pot să vă spun clar, au trecut nişte ani. Dar se poate verifica. Tot ce-a fost la noi s-a înregistrat.

Ca în toată România, fiecare se arde pe fiecare.

-Dar s-a lăudat cineva vreodată că e prieten cu dumneavoastră? Apropo de ce ne-aţi spus, că e o variantă asta.

-Asta se întâmplă dacă nu zilnic, săptămânal. Se întâmplă de obicei când grupările se laudă..

-Adică se laudă între ei că au prieteni nişte poliţişti?

-Ca în toată România, fiecare se arde pe fiecare, ca să vă spun în termeni de-ai lor.

-Adică se păcălesc unii pe alții că au acces la nişte poliţişti?

-Da. Asta e o variantă, e posibil şi asta.

-Păi şi altă variantă care e? Că e cea pe care o negaţi că aveaţi legătură cu ei, că aţi întors-o pe fată. Şi altă variantă?

-Altă variantă nu ştiu. Vă spun ce-am mai întâlnit în activitate.

-Şi nu aţi fost întrebat de nimeni niciodată în legătură cu această stenogramă?

-Niciodată. Nu am avut cunoştinţă. Dacă era o cercetare disciplinară, trebuia să-mi aducă la cunoştinţă pentru ce mă cercetează.

Președintele PROLEX, Vasile Lincu, a spus că “polițistul Pistol este unul dintre liderii noștri locali și este foarte apreciat de colegi. Noi verificăm reputația printre colegi și în cazul lui n-a fost nicio problemă.”



Înainte de a deveni fără concurs șeful Biroului de Investigații Criminale al Poliției Caracal, Constantin Pistol a lucrat în ultimii 15 ani în aceeași specialitate polițienească în Caracal.



La ultimele 2 concursuri pentru postul de adjunct al Poliției Caracal la care a participat a luat notele 4,45 și 6,11. A picat. Pentru o scurtă vreme, începând cu 2018 a ocupat funcția de Șef al Secției de Poliție Rurală 5 Deveselu (prin împuternicire).



Citeşte şi:

Familia polițistului Pistol, cel care a vorbit 20 de minute cu Alexandra de pe propriul telefon dar nu a reperat-o, stă chiar în cartierul Bold, la câteva sute de metri de casa lui Dincă!

Polițist din Caracal: „După tragedie nu s-a schimbat nimic. O singură mașină patrulează noaptea pe străzi și vorbim pe telefoane că n-avem stații radio. La fel e în toată România!”

Departamentul de stat al SUA, despre rețelele de trafic de persoane din țara noastră: 50% dintre românii traficați sunt minori!

