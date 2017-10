Sexy și rea! O actriță de filme pentru adulți a fost dată afară de pe stadion pentru ce a fost în stare să facă în văzul lumii | FOTO și VIDEO

Mia Khalifa, fostă actriţă în filme pentru adulţi, a făcut scandal la un meci de baseball şi a fost dată afară din tribunele stadionului.

Incidentul a avut loc în acest weel-end, la meciul dintre echipa locală Dodgers şi Chicago Cubs. Prezentă la meci, Mia a lovit cu pumnul un fan pentru că acesta a încercat să facă un selfie cu ea.

Un filmuleţ postat pe Twitter surprinde momentul în care starul de 24 de ani a fost escortat de pe stadion în huiduielile fanilor, potrivit nypost.com.

Deși a negat acuzațiile, video-ul publicat de fanul aflat în tribună ar putea contrazice spusele actriței.

Mia Khalifa, cunoscută şi sub numele de Mia Callista, este cunoscută pentru cariera sa de succes, deşi scurtă, jucând în filmele pentru adulţi doar un an, din 2014 până în 2015.

Mia Khalifa kicked out of the Dodgers game tonight HAHAHAHHAHAHA pic.twitter.com/5YEo3Kp1Lq

— Eric Hubbs (@BarstoolHubbs) October 15, 2017