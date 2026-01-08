De ce a lăsat New York-ul pentru Paris

Charlotte Wells are 30 de ani și spune că mutarea la Paris nu a fost un vis planificat din timp, ci o decizie luată pe fond de epuizare. La momentul respectiv, se afla între locuri de muncă și se simțea copleșită de ritmul vieții din New York.

„Mă simțeam destul de dezamăgită de fostul meu loc de muncă, nesigură în privința următorilor pași și puțin epuizată de viața din New York”, a declarat ea pentru People.

Aflatǎ în vizită la părinți, în Boston, Wells a discutat cu o prietenă apropiată a familiei, care deținea un apartament liber în Paris. Aceasta a încurajat-o să facă pasul și să încerce o viață diferită, departe de presiunea profesională din SUA.

„M-a încurajat cu adevărat să merg la Paris, pur și simplu să trăiesc ca un localnic și să obțin o nouă perspectivă asupra vieții”, a spus Wells.

„Momentul în care am văzut scara”

Realitatea mutării a lovit-o imediat. Chiar din prima zi, când taxiul a lăsat-o în fața clădirii, și-a dat seama că accesul până la apartament nu avea să fie simplu.

„În momentul în care taxiul m-a lăsat și am văzut scara pentru prima dată, mi-am dat seama că mă așteaptă un nou tip de aventură”, a povestit ea pentru People.

Drumul până la apartament presupune traversarea mai multor uși, curți interioare și urcarea unui număr mare de trepte. Un traseu care, inițial, nu i s-a părut demn de filmat, ci doar o parte inevitabilă a vieții de zi cu zi.

Cum a transformat oboseala în umor

Charlotte Wells spune că a realizat rapid că de ea depinde felul în care se raportează la această dificultate zilnică și că râsul o ajută mai mult decât frustrarea. „Dacă râdeam în timp ce urcam scările, în loc să înjur, devenea o parte amuzantă a zilei mele, nu ceva de temut”, a explicat ea.

Așa că a început să filmeze traseul, iar imaginile, completate de sarcasm și oboseală vizibilă, au devenit repede virale.

„Sunt incredibil de sarcastică și realistă, așa că procesez majoritatea experiențelor cu umor și onestitate”, a spus Wells.

De ce nu folosește liftul

După ce clipul a devenit viral, mulți utilizatori au întrebat-o de ce nu folosește liftul clădirii. Într-un video ulterior, Wells a explicat că liftul este foarte mic și se strică des. Ea spune că reacțiile au fost revelatoare. Comentariile negative veneau, de cele mai multe ori, de la oameni care nu urmăreau clipurile până la capăt.

„Comentariile de susținere au fost cele care au contat. Era clar că acei oameni chiar au ascultat ce aveam de spus”, a precizat ea pentru People.

Viața la Paris, fără filtru romantic

Deși mulți au romantizat viața ei în Paris, Wells spune că a plecat cu așteptări mai degrabă realiste.

„Visam la șampanie și cartofi prăjiți sub Turnul Eiffel, dar știam că sunt doar visuri”, a spus ea.

În loc să alerge după o fantezie, femeia a ales să își construiască propria poveste, cu o rutină simplă, de localnic, în care cele mai importante lucruri sunt micile interacțiuni zilnice.

„M-am împrietenit cu vânzătorul de la magazinul meu preferat de vinuri și cu oamenii de la piață. Asta m-a făcut să mă simt parte din oraș”, a explicat Wells.

Charlotte Wells spune că mutarea într-un oraș nou poate fi mai izolantă decât pare, mai ales din cauza diferențelor culturale și a programelor diferite. „Faptul că ora mea de culcare este ora lor de happy hour face lucrurile mai complicate”, a declarat ea pentru People.

