Furtuna Goretti a traversat Europa de Nord

Rafale puternice au lovit Franța și Marea Britanie vineri, 9 ianuarie 2026, în timp ce furtuna Goretti a traversat Europa de Nord, lăsând sute de mii de gospodării fără electricitate în condiții de temperaturi scăzute de iarnă, potrivit AFP.

Mai mult, oamenii au fost sfătuiți să rămâne în case, fără curent.

Ce este furtuna Goretti și cum s-a format

Furtuna Goretti este un ciclon extratropical puternic care afectează Europa de Vest și aduce condiții meteo extreme — vânturi de peste 160 km/h, viscol, ninsori abundente și perturbări majore ale transporturilor. Ea a fost desemnată oficial ca furtună de către Météo-France și este una dintre primele furtuni semnificative ale sezonului european 2025-2026, evoluând rapid și traversând regiuni precum Franța, Regatul Unit, Irlanda și zone din Europa de Vest.

Meteorologii explică formarea acestei furtuni printr-un fenomen de cyclogenesis rapidă (uneori numit “weather bomb”) — adică o scădere spectaculoasă a presiunii atmosferice într-un timp scurt, care intensifică circulația aerului și generează vânturi puternice, precipitații și valuri mari.

Furtuna Goretti s-a format pe 6 ianuarie 2026 în Atlanticul de Nord și s-a întărit pe măsură ce a traversat spre continent, fiind alimentată de diferențele de temperatură și de curenții atmosferici de la nivel înalt, ceea ce a dus la rafale violente de vânt și la fenomene meteo extreme cu ninsoare și ploi abundente.

Alerte meteorologice severe de cod roșu

Meteorologii din Marea Britanie, Germania și alte țări europene au emis avertizări de vreme extremă, îndemnând populația să rămână în case. Met Office din Marea Britanie a emis o rară alertă roșie de vânt pentru Insulele Scilly și Cornwall, în sud-vestul Angliei, în timp ce în Franța au fost activate alerte în 30 de regiuni, în special în Normandia și Manche.

„Adăpostiți-vă și evitați utilizarea vehiculelor”, a avertizat prefectura Manche pe platforma X, recomandând locuitorilor să se pregătească cu surse de lumină de urgență și stocuri de apă potabilă.

Vântul a atins rafale de 216 km/h în regiunea Manche din Franța, iar în Marea Britanie s-au așteptat viteze de până la 160 km/h. Autoritățile britanice au avertizat, de asemenea, asupra valurilor uriașe care ar putea provoca condiții periculoase în zonele de coastă. În unele regiuni din Anglia centrală și de nord, precum și în Țara Galilor, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 30 de centimetri, conform Met Office.

Pene de curent în trei țări din Europa

În Franța, 380.000 de gospodării, majoritatea din Normandia, au rămas fără curent electric, a raportat furnizorul de energie Enedis. În Marea Britanie, aproximativ 65.000 de gospodării au fost de asemenea afectate, potrivit BBC. În Germania, compania națională de căi ferate, Deutsche Bahn, a mobilizat peste 14.000 de angajați pentru a curăța șinele și peroanele de zăpadă, avertizând asupra întârzierilor semnificative în zilele următoare.

În Franța, mai mulți copaci au fost doborâți de vânt, unul dintre aceștia prăbușindu-se peste o clădire rezidențială în regiunea Seine-Maritime, însă nu au fost raportate victime.

Școli închise și temperaturi extreme

Din cauza condițiilor meteo severe, școlile au rămas închise în nordul Franței. Situația a fost similară în Germania, unde orașele Hamburg și Bremen au anunțat suspendarea cursurilor. În Hamburg, transportul public a fost deja afectat de întârzieri și anulări încă de joi. În unele regiuni din Germania, stratul de zăpadă ar putea atinge 15 centimetri, iar temperaturile ar putea scădea până la -20°C în weekend, a declarat meteorologul DWD Andreas Walter pentru AFP.

Impactul schimbărilor climatice

Conform meteorologilor, furtuna Goretti reprezintă o excepție în contextul iernilor mai blânde din ultimii ani, cauzate de schimbările climatice.

„Încă este posibil să avem o lună rece cu zăpadă, chiar dacă temperaturile cresc din cauza schimbărilor climatice, dar astfel de evenimente vor deveni tot mai rare în viitor”, a explicat Walter. Potrivit DWD, furtuna va persista până sâmbătă, iar ninsorile se vor opri luni. În același timp, condițiile meteorologice extreme au provocat deja cel puțin opt decese în Europa.