Peste 4 milioane de români sunt fumători

Potrivit Global State of Tobacco (GST), un raport internațional de referință care oferă o imagine de ansamblu, comparabilă, asupra consumului de tutun și nicotină la nivel global, pentru fiecare țară în parte, în România există peste 4,1 milioane de fumători.

Datele GST mai arată și că, anual, în România mor peste 29.000 de oameni din cauza unor afecțiuni legate de fumat.

Nivelul de oxigen se stabilizează după 8 ore de la ultima țigară

Conform specialiștilor, beneficiile renunțării la fumat pot fi resimțite aproape imediat. La doar 20 de minute de la ultima țigară, pulsul și temperatura corpului revin la valori normale.

După două ore, circulația sângelui începe să se îmbunătățească, iar nivelul de oxigen din sânge se stabilizează în 8-12 ore. În aceeași perioadă, nivelul de monoxid de carbon din sânge scade semnificativ.

După 24 de ore, riscul de a suferi un infarct miocardic scade deja considerabil, iar cantitatea de gudron și mucus din plămâni începe să se diminueze. Totuși, pentru fumătorii înrăiți, primele ore pot veni însoțite de simptome de sevraj, cum ar fi anxietatea sau iritabilitatea.

Într-un interviu pentru Libertatea din iunie 2025, dr. Andrei Brînzeu, neurochirurg, a explicat efectele fumatului asupra creierului.

Prima săptămână fără țigări

La două zile după ce ai renunțat la fumat, organismul elimină complet nicotina. Acesta este însă momentul în care poftele devin cele mai intense.

În zilele următoare, terminațiile nervoase încep să se regenereze, ceea ce duce la îmbunătățirea simțurilor gustului și mirosului.

După o lună fără fumat, corpul se regenerează vizibil

În doar două-trei săptămâni, activitățile fizice devin considerabil mai ușoare. Sistemul circulator și funcțiile pulmonare se îmbunătățesc vizibil, iar majoritatea simptomelor sevrajului dispar.

După o lună, riscul de infecții respiratorii scade, iar tusea iritantă și senzația de sufocare se reduc semnificativ.

Cinci ani fără fumat: riscurile scad la jumătate

La cinci ani de la ultima țigară, organismul îți mulțumește. Substanțele toxice din țigări care afectează vasele de sânge sunt eliminate, iar riscul unui accident vascular cerebral se înjumătățește.

De asemenea, șansele de a dezvolta cancer oral, esofagian sau de vezică urinară sunt reduse la jumătate, notează publicația elvețiană Blick, parte a Ringier Media International.

După 10-15 ani: Riscuri similare cu cele ale nefumătorilor

Lungimea perioadei de timp fără fumat influențează în mod direct sănătatea. După 10 ani de abstinență, riscul de a dezvolta cancer pulmonar scade cu 50%.

Mai mult, după 15 ani fără fumat, riscul de a dezvolta afecțiuni cardiace devine echivalent cu cel al unei persoane care nu a fumat niciodată.

Sfaturi practice pentru a renunța la fumat

Renunțarea la fumat nu este ușoară, dar este realizabilă cu sprijinul potrivit. Găsește o motivație puternică, evită situațiile care îți declanșează pofta de a fuma, apelează la sprijinul prietenilor și al familiei și, dacă este necesar, consultă un specialist sau încearcă produse de înlocuire a nicotinei. Un nou an poate fi începutul unei vieți mai sănătoase și mai lungi. Corpul tău va simți beneficiile încă din primele ore, iar pe termen lung, vei avea parte de o sănătate mai bună și un risc redus de boli grave.

