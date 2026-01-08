Paralizează serviciul

Blocarea platformei sugerează cel mai probabil atacuri de tip DDoS (Distributed Denial of Service), menite să supraîncarce serverele și să le facă inaccesibile. Acestea nu implică neapărat furt de date, dar paralizează serviciul.

Andrei Niculae, vicepreședintele Autorității Române pentru Digitalizare, a confirmat că au existat „anumite intervale orare” și momente în care Ghișeul.ro a fost victima unor atacuri de tip DDoS. Aceasta este o recunoaștere oficială a faptului că platforma a fost ținta unor acțiuni ostile, nu doar a unui trafic legitim intens.

„Un atac care nu presupune furt de date sau instalare de malware în sistem, ci presupune doar accesarea simultană a unui sistem informatic de un număr foarte, foarte mare de IP-uri, astfel încât să să-i blocheze funcționarea. Avem elemente în acest sens, au existat momente în care ghișeul.ro. a fost victima unui astfel de atac, însă nu este o chestiune generalizată”, a precizat Andrei Niculae.

Sumele pentru 2026 nu au fost actualizate

Faptul că platforma cedează repetat sub presiune (fie că e vorba de trafic normal intens sau de atacuri) ridică întrebări serioase despre arhitectura sa, capacitatea serverelor, măsurile de protecție cibernetică implementate și capacitatea de răspuns la incidente.

El a adăugat că acesta ar putea fi motivul pentru care unii oameni nu pot accesa platforma.

„În situațiile în care o persoană poate accesa sistemul ghișeul.ro, iar în dreptul sau pe pagina unde își vede obligațiile de plată, vede un mesaj cum că acestea nu îi pot fi afișate, se datorează altui fapt(…) Multe primării din România nu și-au actualizat definitiv pentru anul acesta cuantumul sumelor pe care oamenii trebuie să le achite. Și atunci, ca să nu avem situații generalizate ca la sectorul 2, unde s-au tot schimbat sumele, aceste plăți sunt sistate către acele primării, acele instituții care nu și-au definitivat cuantumul taxelor pe anul acesta”, a explicat Niculae.

A tot picat

Site-ul Ghișeul.ro, platforma online pentru plata taxelor și impozitelor gestionată de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), întâmpină dificultăți în funcționare chiar din prima zi în care românii pot face plăți, potrivit Hotnews.ro.

Președintele ADR, Dragoș Vlad, spune că problema este cauzată de lipsa actualizării bazelor de date cu noile tarife de către unele primării.

Platforma Ghișeul.ro, prin care românii plătesc online taxe și impozite, a picat și vineri, nefiind funcțională câteva ore. Ulterior, site-ul a repornit, afișând un mesaj care spunea că s-au făcut lucrări de mentenanță.

Ghișeul.ro este ​Sistemul Național Electronic de Plată (SNEP) cu ajutorul unui card bancar, un instrument digital de ultimă generație și un pas important către digitalizarea sectorului de plăți din România.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE