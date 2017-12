De nouă ani locuiește la cămin. De nouă ani așteaptă cu emoție în suflet fiecare Crăciun. Este perioada când centrul prinde viață, când vin colindătorii care îi încântă sufletul. Pe unii nici nu îi cunoaște, dar asta nu contează. Este bucuroasă că are cu cine vorbi și mai ales că are cui face cadouri. Pentru că tanti Virginia iubește să ofere cadouri, în special copiilor.

Sunt 9 ani de când Virginia Stănescu stă la Complexul Social de Servicii Străulești, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului ( DGASPC) Sector 1. Atât soțul ei, cât și singurul ei băiat au murit. Amândoi de cancer. Băiatul avea 58 de ani când a plecat la Ceruri. Durerea provocată de pierderea lui nu s-a stins nici acum din sufletul ei. După acel moment, Virginia a luat hotărârea să vină la căminul de bătrâni. Nu a vrut să fie o povară pentru nepoții ei: “N-am cerut nimic de la copii (așa le spune nepoților – n.r.). Ei sunt la început de viață, eu sunt la sfârșit de viață”, spune cu seninătate bătrâna de 94 de ani. La centru, s-a adaptat repede: “Eu știu să trăiesc și bine, știu să trăiesc și rău. Îmi găsesc mereu câte ceva de făcut. De când am venit aici am făcut numai păpuși și iepurași, și ursuleți. Cred că am făcut sute de păpuși”, spune femeia.

Abia așteaptă să vină colindătorii la centru

În fiecare zi, tanti Virginia face curățenie în camera în care locuiește: spală, pune masa, orice, doar ca să-și gasească de lucru. Să nu stea degeaba. Tricotează tot timpul anului păpușile pentru copiii care vor veni să-i colinde. An de an vin la centru cu uratul copii de la școli și grădinițe și mai vin și studenți la Teologie care le cântă colinde. “Eu iubesc foarte tare copiii. Dacă-i vedeți la colindat, sunt și ei ca niște păpușele. Îmi face atâta placere să le dau păpușelele lucrate de mine, de nu vă puteți imagina”, spune bătrâna, cu emoție în glas. Lucrează la o păpușă o zi întreagă. Le tricotează “printre picături”, cum spune ea, ca să nu-și deranjeze colegele de camera. Dar e tare încântată când vede că e gata încă o păpușă. Este atentă la detalii și le face pantaloni, vestuțe și au chiar și căciuli. “Păi, dacă nu au păr, trebuia să le pun ceva pe cap și le-am tricotat câte o căciuliță”, spune femeia. Acum are o pungă întreagă pregătită pentru micii colindători.

În ziua de Crăciun, la centrul Străulești, tanti Virginia și colegii ei vor avea parte de un meniu tradițional. La fel va fi și în seara de Anul Nou, când vor avea o cină festivă. Îi vor avea alături pe angajații de la cămin, care vor fi de serviciu atunci. Ei reprezintă “familia” alături de care tanti Virginia petrece sărbătorile de iarnă de nouă ani încoace.

Deși spune că îi place la centru și că este tare mulțumită, tanti Virginia tot la familia ei se gândește. Are o mare dorință: să-și vadă nepoții. “După ce-mi văd nepoții, pot să mor liniștită”, spune cu vocea tremurândă. Ei locuiesc în Germania, dar i-au promis că în vara anului viitor vor veni să o viziteze. Femeia are răbdare și, așa cum a trecut prin multe, cu ajutorul lui Dumnezeu, după cum însăși spune, știe că va ajunge și să-și vadă rudele.