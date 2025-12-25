La mijlocul lunii noiembrie, brutăriile Hug din Rotkreuz, cantonul Zug, și de pe Zollstrasse din Zurich au renunțat la plățile cash și au trecut exclusiv la plățile cu cardul sau cu sistemul de plată mobilă Twint. Schimbarea a avut ca scop scurtarea timpilor de așteptare și îmbunătățirea igienei la tejghea. Cu toate acestea, s-a lovit de rezistență din partea unor clienți fideli.

„E teribil că nu mai acceptați numerar; nu vom mai face cumpărături la voi. E păcat, ne vor lipsi sendvișurile voastre, dar asta e inacceptabil!”, scrie un client la rubrica de recenzii de pe Google.

Cititorii Blick sunt la fel de indignați. „O rușine absolută! Mi s-a întâmplat o dată și nu voi mai face niciodată cumpărături acolo”, scrie un cititor furios.

Unii clienți spun că nu se vor lăsa să li se ia dreptul de a plăti cash, în timp ce alții cer pur și simplu boicotarea lanțului de brutării: „Nu mai e decât un singur lucru de făcut: să boicotăm aceste magazine!”.

Nemulțumirile au ajuns până la sediul brutăriei, la Lucerna, iar directorii lanțului au decis să accepte dn nou plăți cash pe motiv că s-a încheiat faza de testare. Această fază a oferit informații valoroase, spune directorul general Marcel Steger, dând asigurări că obiectivul companiei rămâne acela de a menține procesul de plată cât mai simplu posibil pentru clienți.

După agitația legată de lanțul Hug, un lucru este sigur, și anume că mulți brutari din țară vor analiza foarte atent în cazul în care le-ar veni ideea să renunțe la plățile cash.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE