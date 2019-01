O bucată de tencuială de pe o clădire din centrul Timișoarei a căzut peste un căruț în care era un bebeluș!

Bebelușul a scăpat ca prin urechile acului, fiindcă mama a avut inspirația să tragă prelata peste cărucior, a anunțat opiniatimisoarei.ro.

„Am mers până în centru la un magazin de unde îi cumpăr celui mic lapte praf și alte lucruri de igienă. Am intrat, am cumpărat și am ieșit. După ce am ieșit, am pus cumpărăturile în coșul căruciorului, am tras prelata peste cărucior și în momentul următor a picat o bucată de tencuială, cam de mărimea unui telefon, de pe clădire fix pe prelata căruciorului.

M-am speriat foarte tare gândidu-mă ce s-ar fi întâmplat dacă nu era trasă prelata peste copil. Mai era o mamică care aștepta pe cineva acolo și a fugit repede, speriată și ea, de acolo”, a spus Bianca Osepiuc.

„Dacă îi pica cuiva în cap? Cine era de vină?”

Polițiștii locali i-au explicat femeii că nu este prima care se plânge de acest lucru și că proprietarii clădirii au fost obligați să pună avertismente și să plătească amenzi.

„Ce ar trebui să înțeleg? Să îmi caut alt loc de unde să iau ce am nevoie pentru copil? Dacă era vreun bătrânel, vreun copil, oricine care se plimba pe acolo în acel moment și îi pica în cap? Cine era de vină?”, a mai spus femeia revoltată.

