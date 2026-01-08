„Ținută mâna în apă caldă cu săpun”

„Bună ziua,cdragele mele, vă rog să mă ajutați, după cum vedeți ii s-a umflat degetul inelar fetiței mele, Alexandra, și nu poate să-l mai scoată, ce pot sa fac, dati-mi un sfat vă rog, mi-e frică să nu se umfle mai mult!”, a scris femeia din Bacău pe Facebook.

Românii nu s-au dezmințit nici în această situație și au demonstrat că se „pricep” la orice, oferind sfaturi care de care mai aiuritoare. Comentariile la postarea de pe Facebook sunt numeroase. În timp ce unii recomandă ca femeia să meargă de urgență la spital, cel mai sănătos mod de a rezolva problema, alții oferă leacuri băbești:

„N-o să reușească, fiindcă e f. umflat. Cred că trebuie inelul tăiat, îi oprește circulația pe deget și o să fie mai grav. Ținută mâna în apă caldă cu săpun mai mult timp și ușor, ușor încercați când de o parte când de cealaltă să mișcați inelul spre a-l scoate. Dacă nu reușiți , nu mai stați, mergeti la medic!”, spune cineva, în timp ce altcineva a scris: „În halul în care arată trebuie tăiat inelul, dacă nu peste ceva timp degetul”.

„E mult prea umflat să-l mai scoată cu ața”, a postat un bărbat, iar o femeie adaugă: „Așa este.. funcționează..eu așa am scos inelele de pe degete(2)..dar aici e prea umflat..cred că trebuie tăiat inelul”. O doamnă precizează scurt: „Săpun de casă, imediat se desumflă” sau „Tăiați inelul urgent!”.

„Dne, nu e de glumă, lasați uleiurile și ața și nu vă jucați! Este super umflat, cum naiba să iasă așa? Dacă era un pic, da , dar acum, pe bune, nu se vede? Lăsați prostiile și Urgență, că rămâne fără deget!”, a recomandat un bărbat.

„Împachetări cu varză verde”

O femeie, care a realizat pericolul, îndeamnă: „Este o urgență, adresați-vă la CPU de care aparțineți, Bacău. Este edem local, poate să se producă necroza, gheață local și urgent adresați-vă personalului medical. Sănătate!”.

Cu toate acestea, alți internauți continuă să ofere sfaturi: „Faceți chestia aceea cu ață de papiotă și iese foarte foart, ușor, căutați pe YouTube!” sau „Căutați un fir de ațà mai trainic,( în sensul să nu se rupă) și încercați să mișcați verigheta, cu ața. Nu este de glumit, sora mea a ajuns la spital, cu infecție sub piele. A fost la un pas să-i amputeze degetul. Încercați cu cremă și ață. Dacă nu, la spital, sau tăiată verigheta.. Succes!”.

Altcineva spune: „Mâna în apă rece ca să se contracteze și untura sau ulei ca să alunece”, iar o altă femeie îndeamnă: „Împachetări cu varză verde sau cu ceară curată ușor calduță (badijonare peste noapte) Dar este posibil să fie necesare antibiotice. Depinde mult de cauza care a declanșat…Multă sănătate!”.

