„Totul a plecat de la un ananas”. După ce și-a construit o seră în apartament, o tânără a unit virtual mii de oameni pasionați de plante

„Ăsta e primul ananas, prima plantă pe care am avut-o”, arată Mihaela spre unul dintre ghivecele agățate în camera ei. Doi pereți întregi sunt plini cu ghivece atârnate de o structură pe care tot ea a făcut-o. Al treilea perete e pictat cu frunze mari, verzi și roz. Mai are în cameră un birou, un scaun și o saltea. „Am avut și un suport cu haine, dar l-am dus în altă cameră”. Acum are o cameră care respiră. Stă la etajul 9 și de pe geam vede toată zona de case de pe strada Polonă și printre acoperișurile stacojii se zăresc copacii în care a explodat primăvara.

„Mie mi se pare că anul ăsta au înverzit târziu copacii. Nu mai suportam să văd bețele alea, hai mai repede cu verdele!”, zice tânăra și râde.

Mihaela Mia Budescu, în apartamentul ei

Dar până să dea mugurii copacilor, s-a împăcat cu sera din casa ei. Până acum trei ani, credea că numai ea și câteva bunici din București mai cresc plante cu atâta pasiune. „Totul a pornit de la acel ananas pe care l-am plantat și a început să facă mulți pui, aveam vreo zece. Și m-am uitat într-o dimineață la el și mi-am zis: ce-o să fac cu atâția pui? Și m-am gândit cum ar fi să facem un schimb de plante”, povestește Mia.

Cum s-a născut schimbul de plante

Fiindcă lucrează în comunicare, imediat a făcut un afiș, o pagină de Facebook cu numele „Schimb de plante” și un eveniment. Au venit atunci să facă schimb de semințe și plante vreo 50 de oameni și atunci a înțeles că nu e singură pe lume în pasiunea ei.

Și a continuat. Grupul online a devenit foarte popular, are vreo 4.000 de grădinari urbani acum și e plin cu sfaturi și poze din apartamente care devin tot mai verzi. Mai ales acum, în pandemie, când au fost atâtea restricții. Ba chiar și parcurile au fost închise pentru aproape două luni în starea de urgență.

„Eu înainte de pandemie eram genul care nu stăteam o zi în casă sau dacă stăteam, simțeam că o luam razna. De când a fost pandemia, tot am ieșit, dar am mai stat și trei zile legate în casă. Cred că m-au ajutat foarte mult plantele, mă simt ca afară și în casă”, spune Mia. Suntem în bucătăria cu pervazul plin de plante aromatice și cactuși, sub un asparagus atârnător. Nu și-ar putea închipui cum ar arăta spațiul fără flori. Ar fi cu siguranță vitregit de mult frumos.

Din comunitatea „Schimb de plante” a învățat și ea mai multe despre plante, cum se numesc, de ce umiditate au nevoie, care iubesc soarele și care nu. În timp, s-a înconjurat de plante care se udă o dată pe săptămână, cum sunt cele din specia filodentron sau hoya.



Pandemia a crescut grădinile de apartament

A simțit și la cei din jurul ei că pandemia i-a făcut să-și dorească plante în apartament. „Au intrat oameni buluc pe grup: ce pot să fac dacă trăiesc la subsol și n-am lumină? Și de atunci toți și-au luat plante, nu a mai existat piedica asta mentală. Plantele au devenit o necesitate”.

„Schimb de plante” a fost și o mișcare împotriva industrializării plantelor de apartament. „Am vrut să liberalizăm piața”, spune Mia. În plus, plantele din magazine au și o viață mai scurtă decât cele crescute „de mici”. „Cele din comerț, unele dintre ele, sunt predestinate să moară fiindcă sunt foarte fertilizate, cum este crăciunița, care apare în magazine înainte de Crăciun. În plus, toți vânzătorii vor să vândă plante perfecte și nimeni nu le ia pe alea nasoale. Dar natura nu arată perfect, nu e ca la magazin”, crede tânăra.

Cât despre purificarea aerului din cameră, plantele din glastră nu pot face minuni. Există studii recente care spun că, deși florile transformă dioxidul de carbon în oxigen prin fotosinteză, cantitatea de oxigen este insignifiantă. Mia crede că marele merit al plantelor este că te calmează și sunt și foarte frumoase. Natura, în general, are calitatea asta.



Natură pe pereți

Nu s-a limitat doar la plantat și îngrijit plante. Când s-a mutat în noul apartament, a văzut niște picturi cu natură pe platforma online Pinterest și a zis să încerce.

Colegii de apartament i-au sărit în ajutor și i-a ieșit încă un colț de natură, de data asta pictată. „Când am văzut că a ieșit așa frumos și așa repede, am zis: hai să mai facem. Și dup-aia am făcut și la colega mea în cameră, dup-aia la ai mei și apoi am derivat logo-ul din Schimb de Plante în Pepereți și a fost o nouă pagină”, povestește tânăra. Acum are picturi programate pentru toată luna iunie: la un ONG care are sediul într-o casă cu trei etaje, la un centru de terapie și câteva apartamente. „Asta e ideea noastră să aducem natura în casă și s-o punem pe pereți.”

I-a plăcut de mică să picteze și a fost mereu înconjurată de artiști, așa că i s-a format ochiul. Desenele pe care le face împreună cu echipa de la Pepereți sunt după modele de pe internet. Până acum nu i-a păcălit mâna și nici ochiul și toți clienții au fost mulțumiți. Dacă nu ești convins că vrei să crești o plantă, poți să îți zugrăvești una. Mihaela crede totuși că și cei mai non talent într-ale grădinăritului pot încerca să pună ceva într-un ghiveci. Cu siguranță le va îmbunătăți starea.

Cred că totul pornește de la o plantă, trebuie să-ți iei o plantă care îți place foarte mult. De la aia o să-ți mai iei și altele. Vei prinde gustul involuntar. Dar eu cred în obligație și responsabilitate, la modul: dacă știi pe cineva căruia nu-i plac plantele, fă-i una cadou!

Mihaela Mia Budescu:

