Accidentul s-a produs puțin după ora 7:30, când șoferul în vârstă de 65 de ani se îndrepta spre Hardheim, la o unitate de neutralizare a deșeurilor de origine animală. Acesta a declarat că a încercat să evite un vehicul venit din sens opus.

În timpul manevrei de evitare, camionul a părăsit carosabilul pe partea stângă, a intrat pe acostamentul înmuiat și s-a răsturnat într-un taluz. Potrivit poliției, inițial nu s-a scurs nimic din încărcătură. Lichidul urmează să fie pompat în cadrul operațiunilor de intervenție și recuperare a vehiculului.

Șoferul a rămas blocat în cabină și a fost scos de pompieri cu ajutorul unei platforme de salvare. Acesta a fost evaluat de echipajul medical, însă nu a fost rănit.

Drumul a fost temporar complet închis, apoi circulația s-a desfășurat pe un singur sens. Pentru recuperarea camionului, tronsonul va fi din nou complet blocat până spre sfârșitul dimineții, iar pagubele sunt estimate la câteva zeci de mii de euro.

Foto: Ralf Hettler / main-echo.de

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE