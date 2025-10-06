Autoturismul întreținut excelent are o cutie cu 5 trepte şi un levier care e poziţionat prea în faţă de cel care a făcut ultimele lucrări, motiv pentru care când cuplează a 1-a, levierul atinge planşa de bord. În aceste condiții era obligatorie montarea unui nou braţ în timoneria acestui levier, pentru a se corecta poziţia lui.

Totodată, la motorul Daciei vechi, a trebuit să se schimbe delcoul, pentru că cel vechi era distrus.

De asemenea, mecanicii au recalibrat carburatorul şi fost necesară eliminarea unei probleme cu o tijă, care cădea în viraje.

Pe parcursul lucrărilor la Dacia 1310, experții s-au lovit de o serie de provocări, pornind de la instalarea noii manete, care nu a fost deloc simplă, până la curățarea carburatorului. Mecanicul a recunoscut că ultima dată a mai lucrat la un motor cu carburator în urmă cu 4 ani.

În acest caz a urmat o operaţiune complexă de curăţare a carburatorului şi de înlocuire a componentelor lui interne.

Chiar și un mecanic priceput de la „Coasta de Est” a avut parte de surprize în timpul reparației. Acesta a pierdut garniturile de la carburator, iar componentele prea mici nu s-au lăsat găsite prea ușor în service.

