Schumer a publicat o fotografie pe rețeaua de socializare X (fosta Twitter), care îl arată pe el alături de senatorul de Utah Mitt Romney și de alții în ceea ce pare a fi un buncăr etanș.

While in Tel Aviv today, our delegation was rushed to a shelter to wait out rockets sent by Hamas. It shows you what Israelis have to go through. We must provide Israel with the support required to defend itself. pic.twitter.com/wS3kq6xFVJ