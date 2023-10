Președintele israelian Itzhak Herzog, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, erau într-o ședință când au răsunat alertele aeriene.

President of the EU Commission @vonderleyen and @EP_President Roberta Metsola were rushed to a bomb shelter as rocket alert sirens blared over Tel Aviv pic.twitter.com/fD4wwCXluL

Ursula von der Leyen și Roberta Metsola au sosit în Israel anterior în cursul zilei de vineri, pentru a se întâlni cu liderii israelieni și pentru a-și exprima solidaritatea cu victimele atacurilor desfășurate de gruparea islamistă palestiniană Hamas.

În cursul după-amiezii, șefa Comisiei Europene a anunțat că se află în Kfar Azza – una dintre zonele devastate în weekend de către membrii grupării militante.

„Oroarea a ceea ce s-a întâmplat aici este de nedescris. Suntem în doliu alături de familiile victimelor”, a scris Ursula von der Leyen, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X (fosta Twitter).

We were in Kfar Azza.



One of the epicenters of the atrocities committed by Hamas last weekend.



The horror of what happened here is unspeakable.



We mourn with the families of the victims. pic.twitter.com/Sy0AXhcBM3