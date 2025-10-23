Zainab Akhla al-Saad neagă acuzațiile, dar cazul a stârnit dezbateri aprinse în Irak privind conduita diplomaților în străinătate.

Ministerul de Externe de la Bagdad a format o comisie specială pentru a investiga incidentul. Rezultatele anchetei sunt așteptate să fie făcute publice în curând.

Un scandal diplomatic neobișnuit a izbucnit recent între Irak și Iordania, după ce o oficială irakiană a fost acuzată de furt dintr-un hotel din Amman.

Zainab Akhla al-Saadi, consilieră în Ministerul de Externe al Irakului, este suspectată că ar fi sustras prosoape și alte obiecte din hotelul Fairmont. Incidentul a avut loc în timpul unei vizite oficiale a delegației irakiene în capitala iordaniană.

Conducerea hotelului a depus o plângere la Ambasada Irakului, iar scrisoarea, trimisă ulterior de ambasadorul Omar al-Barzanji Ministerului de Externe din Bagdad, pe 5 octombrie.

La plecare, bagajele lui Al-Saadi au declanșat alarma scanerului de securitate. Când personalul hotelului a cerut să le verifice, diplomatul ar fi refuzat invocând imunitatea diplomatică și ar fi făcut scandal.

Pentru a evita un incident diplomatic, angajații hotelului au lăsat-o să plece.

Al-Saadi a negat acuzațiile și a cerut intervenția imediată a Ministerului de Externe și a premierului irakian. Ministerul a anunțat formarea unei comisii speciale pentru a investiga incidentul „în mod profesionist și transparent”.

Cazul a împărțit opinia publică irakiană. Unii au criticat comportamentul diplomatei, în timp ce alții i-au luat apărarea.

Scandalul a ridicat întrebări despre conduita și responsabilitatea diplomaților irakieni în străinătate. „Furtul prosoapelor nu e doar o glumă. E un scandal care afectează demnitatea diplomației irakiene”, a scris un comentator.

