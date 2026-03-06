Incidentul s-a petrecut ieri, 5 martie. Medicul a fost sunat pe telefonul spitalului de un bărbat care s-a prezentat drept fratele persoanei decedate.

Individul a afirmat că va veni la spital să o omoare pe doctoriță, spunând că „oricum nu mai are nimic de pierdut” și că poate merge la închisoare, conform informațiilor Libertatea.

Polițiștii au demarat cercetări și, pentru a preveni un eventual conflict, l-au găsit pe bărbat și l-au adus la secția 18. În prezent, acesta se află la secție și urmează să se decidă măsurile împotriva lui.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE