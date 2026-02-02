Incidentul, care a avut loc pe 28 ianuarie, dar care a fost dezvăluit publicului luni de postul Radio ZET, a declanșat o anchetă urgentă a Poliției Militare.

Aparatul de zbor a căzut la aproximativ 70 de metri de un depozit de armament, ridicând semne de întrebare majore privind vulnerabilitatea obiectivelor militare.

Eroare procedurală: militarii au mutat dispozitivul activ

Potrivit surselor citate, serviciul de gardă a observat vehiculul aerian fără pilot (UAV) survolând baza înainte de a se prăbuși.

După impact, soldații au comis o greșeală tactică: în loc să izoleze zona și să acopere drona cu o plasă sau prelată (conform procedurilor standard pentru a bloca semnalul), aceștia au ridicat dispozitivul și l-au transportat într-o hală a unității.

Experții avertizează că această acțiune a fost riscantă, existând suspiciunea că drona – cel mai probabil un aparat de recunoaștere care scana frecvențele și echipamentele din câmpul de antene – ar fi putut continua să transmită date sensibile și după prăbușire.

„Urechea” Poloniei spre Coridorul Suwałki

Gravitatea incidentului este amplificată de profilul unității vizate. Centrul Radioelectronic nr. 2 este o structură de elită specializată în război radioelectronic (EW) și culegere de informații (SIGINT).

Misiunea sa principală este monitorizarea spectrului radio în nord-estul țării, acoperind inclusiv Coridorul Suwałki.

Această fâșie de teren de la granița polono-lituaniană este considerată cel mai vulnerabil punct al NATO, fiind singura cale terestră de legătură cu Țările Baltice și, totodată, cea mai scurtă rută dintre Belarus și exclava rusă Kaliningrad.

Reacția oficială

Poliția Militară a confirmat incidentul și a demarat procedurile legale.

„Secția Poliției Militare din Przasnysz a fost informată despre acest incident în jurul orei 18:00 și a luat imediat măsurile procedurale, inclusiv securizarea UAV-ului găsit, iar audierea martorilor a început la ora 19:30”, a transmis purtătorul de cuvânt al instituției.

Ancheta se desfășoară sub incidența Legii aviației, autoritățile încercând acum să determine originea dronei și datele pe care aceasta le-ar fi putut intercepta.

Este vorba despre o încălcare a regulilor de trafic aerian în timpul operării unei aeronave (inclusiv a unei drone) într-un spaţiu aerian specific. Aceasta este o infracţiune pedepsită cu până la cinci ani de închisoare, precizează Radio ZET.

