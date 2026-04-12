O posibilă prăbușire sau interceptare

Înainte de pierderea contactului, aparatul de zbor a înregistrat o coborâre bruscă, alimentând speculațiile privind o posibilă prăbușire sau interceptare. Momentul este unul critic, survenind la doar 48 de ore după ce Washingtonul și Teheranul au stabilit un armistițiu precar, condiționat de deblocarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Datele de pe serviciile de monitorizare a zborurilor arată că aeronava MQ-4C finalizase o misiune de trei ore deasupra punctelor strategice din Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz, îndreptându-se spre baza sa din Italia.

Traseul arată că Triton a pătruns în spațiul aerian saudit, însă a virat brusc spre nord-est, către Iran. Publicația The War Zone notează că drona a pierdut rapid altitudine, plonjând de la plafonul standard de 50.000 de picioare (cca. 15.000 metri) la sub 10.000 de picioare (cca. 3.000 metri).

A fost activat codul de alertă 7700

Dispozitivul de transmisie al aeronavei MQ-4C a activat codul de alertă 7700, semnalul standard pentru o urgență generală la bord. Totuși, acest cod nu specifică tipul defecțiunii sau cât de critică este situația.

Anumite surse neconfirmate susțin că aparatul Triton ar fi transmis inițial codul 7400, care semnalează pierderea legăturii de date (lost link) cu centrul de control. Interesant este că zborul a fost monitorizat public pe internet încă de la decolarea de la baza Sigonella.

Din 2024, aceste aparate ultra-performante sunt folosite constant în misiuni de supraveghere deasupra Orientului Mijlociu, având baza operațională în Italia.

Un singur exemplar costă o avere

Până în 2025, Marina SUA avea în serviciu 20 de astfel de drone, cu planuri de a achiziționa încă șapte. Fondurile pentru cumpărarea ultimelor două au fost aprobate în anul fiscal 2024, când prețul estimat per unitate a fost de puțin peste 238 de milioane de dolari. Până în acest moment, nici partea americană, nici cea iraniană nu au comentat dispariția misterioasă a dronei.

Ce este MQ-4C?

MQ-4C este o variantă derivată din drona de recunoaștere RQ-4 Global Hawk, optimizată pentru misiuni de lungă durată deasupra mării. Aparatele Triton vor avea, cel mai probabil, un rol deosebit de important în monitorizarea activităților din Golful Persic și din jurul acestuia pe durata actualului armistițiu cu Iranul.

Libera circulație a navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz reprezintă pilonul central al stabilității acestui armistițiu, fiind totodată un subiect fierbinte pe agenda viitoarelor tratative diplomatice dintre Washington și Teheran. Momentan, autoritățile iraniene mențin restricții severe asupra traficului maritim în acest punct strategic vital.

Zvonuri despre prăbușirea unui Triton în Golful Oman, pe 22 februarie

Dronele MQ-4C efectuează de ani de zile patrule regulate de supraveghere în regiune. Au existat și zvonuri separate despre prăbușirea unui Triton în Golful Oman pe 22 februarie, după ce acesta a dispărut de pe site-urile de monitorizare online cu codul 7700. Totuși, în acel caz nu s-a înregistrat o pierdere bruscă de altitudine.

Un oficial american a declarat ulterior că rapoartele privind pierderea unui MQ-4C în jurul acelei date sunt „incorecte”.

Pagina de monitorizare a zborurilor Flightradar24 a anunțat pe 27 februarie că a urmărit drona Triton întorcându-se la baza din Emiratele Arabe Unite. Chiar a doua zi, forțele americane și israeliene au lansat o operațiune comună împotriva Iranului.

În trecut, Teheranul a dovedit că poate doborî drone americane care operează la plafon înalt. Deși cele cinci săptămâni de bombardamente americane și israeliene au erodat considerabil apărarea antiaeriană a Iranului, aceasta rămâne o amenințare veritabilă în anumite scenarii.

Cu toate acestea, trebuie precizat că, pentru moment, nu există dovezi concrete care să indice că un atac inamic ar fi cauzat incidentul dronei MQ-4C în Golful Persic. Soarta aparatului de zbor rămâne învăluită în mister.