„O dronă inamică de luptă a atacat nava de marfă KSL DEYANG, care se afla pe mare, în apropierea regiunii Odesa”, au precizat forțele navale ucrainene într-o postare pe Telegram.

❗️Last night, Russia struck the cargo vessel KSL DEYANG, which was in the Black Sea near Odesa, the Ukrainian Navy reported.



The vessel sails under the flag of the Marshall Islands. The crew on board consisted of Chinese citizens.



“Russia once again demonstrates that its… pic.twitter.com/PV49vXCTh8 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 18, 2026

Incidentul s-a petrecut cu o zi înainte de vizita liderului rus Vladimir Putin în China. „Rușii nu puteau să nu știe ce navă se afla pe mare”, a reacționat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Rusia demonstrează încă o dată că atacurile sale constituie o amenințare nu numai pentru Ucraina; ele reprezintă acum și un risc pentru partenerii săi, ale căror nave se află în Marea Neagră”, au adăugat forțele navale ucrainene.

Nava a suferit avarii minore, dar nimeni nu a fost ucis sau rănit, a precizat pentru AFP purtătorul de cuvânt al forțelor navale ucrainene, Dmitro Pletenciuk.

Nava se află sub pavilionul Insulelor Marshall și este deținută și de cetățeni chinezi. De asemenea, membrii echipajului sunt chinezi.

„Nava intra în zona portuară pentru încărcare. După ce a fost lovită de o dronă Shahed, în timpul nopții, echipajul s-a ocupat singur de consecințe”, iar „nava și-a continuat drumul spre portul de destinație”, a explicat Pletenciuk.

O altă navă, sub pavilionul Guineei-Bissau, a fost, de asemenea, lovită de o dronă în aceeași zonă, potrivit Autorității Portuare Ucrainene.

„Ambele nave au suferit incendii de scurtă durată, pe care echipajele le-au stins rapid singure. Conform rapoartelor inițiale, nu au existat victime”, a declarat aceeași sursă.

Rusia a lansat 524 de drone de atac și 22 de rachete asupra Ucrainei, vizând în special Odesa și Dnipro.

În Odesa, unul dintre principalele porturi de la Marea Neagră, dronele rusești au lovit clădiri rezidenţiale, o şcoală şi o grădiniţă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE