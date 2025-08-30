Agitație mare a autorităților: peste 400 de pompieri mobilizați

Autoritățile din regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, au anunțat joi că prăbușirea unei drone a provocat un incendiu într-o „zonă împădurită” din apropierea orașului Guélendjik.

În această zonă se află o reședință luxoasă supranumită „palatul lui Putin”, cu care președintele rus neagă orice legătură.

Ministerul Situațiilor de Urgență a afirmat sâmbătă că peste 400 de pompieri continuă să combată incendiul din apropierea orașului Guélendjik.

Videoclipurile publicate vineri de această sursă arată flăcări care mistuie copacii, solul acoperit de cenușă și un elicopter care transportă apă.

Nimic nu indică în acest moment că incendiul amenință în mod direct „palatul lui Putin”, pe care autoritățile ruse nu l-au menționat niciodată în diferitele lor comunicate.

Palatul lui Putin, dezvăluit publicului larg de Navalnîi

Opozantul rus Alexei Navalny, decedat între timp în închisoare în circumstanțe neclare, a publicat în 2021 o anchetă în care îl acuza pe Vladimir Putin că este proprietarul acestei imense proprietăți situate într-o zonă turistică de pe malul Mării Negre.

Conform anchetei, acest complex fastuos a fost finanțat din fonduri provenite din corupție.

Vladimir Putin a negat întotdeauna că ar fi proprietarul acesteia.

Atacurile ucrainene au băgat frica în Putin și i-au schimbat obiceiurile

Ucraina, care luptă din 2022 împotriva unui atac rus de amploare asupra teritoriului său, se apără lovind Rusia cu drone.

Aceste atacuri au modificat obiceiurile lui Vladimir Putin, potrivit site-ului rus de investigații online Proekt.

Temându-se pentru siguranța sa, el ar fi încetat să mai viziteze orașul Soci, care se află acum în raza de acțiune a dronelor, a indicat acest media, citând o sursă anonimă.

Cum arată Palatul lui Putin

Descris drept „cel mai scump palat din lume”, complexul palatului se întinde pe aproximativ 7.800 de hectare, „de 39 de ori mai mare decât statul Monaco”, și include, o biserică, un amfiteatru, o ceainărie și un heliport.

Domeniul foarte luxos mai are, printre altele, podgorii, o sală de hochei pe gheață și chiar un cazinou propriu.

Potrivit dezvaluirilor lui Navalnîi, care a înregistrat videoclipul înainte de revenirea în Rusia, palatul ar fi fost finanțat printr-o schemă de corupție elaborată care implică cercul restrâns al lui Putin în schimbul unor favoruri.

Disidentul a susținut atunci într-o postare pe blog că proprietatea lui Putin a costat 1,1 miliarde de euro și a fost plătită „cu cea mai mare mită din istorie”.

În replică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins mereu acuzațiile, afirmând că „nu este adevărat”.

În documente, palatul este proprietate a FSB, serviciul secret rusesc.

Cele două țări s-au lovit reciproc cu multă putere în ultima săptămână

Un atac masiv rusesc cu drone și rachete asupra Kievului a provocat joi dimineață moartea a cel puțin opt persoane și rănirea altor 24, potrivit autorităților locale. Printre victime se numără și doi copii, conform informațiilor preliminare furnizate de ministrul de Interne, Ihor Klimenko. Se așteaptă ca numărul victimelor să crească.

Reprezentanții Kremlinului au declarat joi, 28 august, că Rusia rămâne „interesată” de negocierile de pace cu Ucraina, dar că va continua să lanseze atacuri în țară până când „obiectivele” sale vor fi atinse.

În schimb, două rafinării importante din Rusia au fost lovite miercuri/joi de drone într-un atac nocturn, conform canalului de știri Telegram Astra. Atacul a avut loc la rafinăria Novokuibișevsk din regiunea Samara, situată la aproximativ 900 de kilometri de granița cu Ucraina și la rafinăria Afipsk din regiunea Krasnodar, potrivit canalelor de monitorizare Telegram.

Reuters a raportat ulterior că Ucraina a lovit 10 rafinării pe parcursul lunii august, închizând facilități care reprezentau 17% din capacitatea națională de procesare, sau 1,1 milioane de barili pe zi.

