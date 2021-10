Știri Externe Premieră mondială. O echipă de chirurgi a transplantat un rinichi de la un animal la om De Bobi Neacșu, . Ultimul update Miercuri, 20 octombrie 2021, 11:47

O echipă de chirurgi din New York a reuşit să ataşeze cu succes un rinichi crescut într-un porc modificat genetic la un pacient aflat în moarte cerebrală şi au constatat că organul funcţionează normal, informează Mediafax, care citează The New York Times. Medicii au făcut această operație experimentală pentru a proba dacă organismul uman respinge sau nu organul.