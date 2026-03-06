Nopți nedormite și soluții refuzate

Potrivit cotidianului Kronen Zeitung, tensiunile au apărut într-o cameră ocupată de patru fete. Două dintre eleve, de religie musulmană, își setau zilnic alarma la ora 3:00 dimineața pentru sahur (masa tradițională luată înainte de răsăritul soarelui în timpul Ramadanului).

Pentru celelalte două colege, acest obicei s-a tradus prin nopți albe. Mama uneia dintre fetele afectate, o tânără de 17 ani din St. Valentin, a declarat presei că elevele musulmane „chiar dau muzica mai tare” în miez de noapte.

Administrația școlii a propus o soluție de compromis: mutarea celor două fete musulmane într-o altă cameră, alături de alte eleve care respectă postul. Această propunere a fost însă refuzată de cele două tinere.

Escaladarea conflictului

Frustrarea acumulată a condus la o izbucnire nervoasă. Tânăra de 17 ani și-a sunat mama de pe holul internatului pentru a se plânge de situație, folosind un limbaj jignitor la adresa colegelor sale, care au auzit conversația din spatele ușii.

Autoritățile educaționale au subliniat că acesta nu ar fi fost un incident izolat, existând chiar și înregistrări video în care eleva austriacă adresează insulte colegelor de cameră.

În urma raportării incidentului de către fetele jignite, administrația a decis suspendarea adolescentei de 17 ani pentru o săptămână, invocând comportamentul și limbajul vulgar, decizie luată fără un avertisment prealabil.

În prezent, tânăra este obligată să facă naveta zilnic, luând trenul la ora 4:30 dimineața din St. Valentin.

Mama ei susține, de asemenea, că fata a fost marginalizată la cursuri: profesoara ar fi ținut cont doar de cuvintele fiicei sale, deși insultele ar fi fost reciproce.

Reacțiile clasei politice

Cazul a depășit porțile școlii, generând reacții vehemente din partea Partidului Libertății din Austria (FPÖ), formațiune de extremă dreapta.

Udo Landbauer, viceguvernatorul FPÖ, s-a declarat revoltat: „Copiii noștri sunt suspendați pentru ca alții să poată acționa așa cum sunt? Integrarea înseamnă adaptare, acceptarea regulilor noastre și respectarea culturii locale”.

De asemenea, Helmut Fiedler, purtătorul de cuvânt al FPÖ pentru educație, a solicitat o anchetă amănunțită.

El a precizat că, deși libertatea religioasă trebuie respectată, „într-un internat se aplică reguli clare și ore de liniște, iar acestea sunt obligatorii pentru toată lumea”.

Autoritățile au confirmat că tânăra de 17 ani se poate întoarce la internat duminică, însă va fi cazată într-o altă cameră.

