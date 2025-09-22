Mobilizarea în Rusia a adus la lumină cazuri dramatice. Originar din Bolșegrivskoie, aproximativ trei ore de mers cu mașina de Omsk, Stanislav Rîbin a plecat să servească în armată imediat după ce a terminat școala, în 2006.

A petrecut 4 ani în serviciu pe o navă militară, devenind subofițer de clasa întâi. După ce a părăsit armata, a lucrat o perioadă ca manager într-un restaurant din Soci, apoi într-un centru de diagnostic din Moscova.

În 2022, Stanislav s-a întors la Omsk pentru a fi mai aproape de prietena sa, Margarita. În timpul săptămânii lucra la o fabrică metalurgică, petrecându-și weekendurile în orașul natal, ajutând părinții cu treburile casei.

În septembrie, Stanislav și Margarita urmau să participe la nunta fratelui său la Krasnodar, dar călătoria a eșuat din cauza mobilizării.

Nu pot sta pe tușă când oamenii noștri sunt acolo. Nu-ți face griji și nici nu te gândi să plângi. Trebuie să merg pe front!

Mama sa, Emma Belkova, 67 de ani, a vândut ultima vacă a familiei pentru a-i cumpăra echipament militar, „un sac de voiaj, un sac de dormit, haine termice, genunchiere, un walkie-talkie, bocanci de iarnă și o rezervă de medicamente”. „Asta e mobilizarea lui Vladimir Putin”, a spus, ironic, femeia.

În octombrie, Rîbin a intrat în conflict cu Dmitri Mihailov, un maior care comanda compania de mentenanță. Potrivit lui Daniar Kușkeiev, avocatul lui Rybin, „încă din prima sa zi în tabără, maiorul a stabilit o nouă ordine: i-a forțat pe militari să se mute dintr-o cazarmă în alta și i-a chinuit cu apeluri nominale pe terenul de paradă”.

Potrivit avocatului său, subofițerul n-a mai rezistat: după deșteptare, s-a dus să aibă o „discuție directă” cu cel care „și-a jignit camarazii”. L-a împins pe maior pe pat și a agitat un cuțit deasupra pieptului acestuia, fără a-l răni.

Toată lumea s-a săturat de tine aici, gata cu prostiile astea! Ai înțeles?

În ianuarie 2023, Rîbin a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru agresarea superiorului și amenințare cu moartea.

Curtea a considerat că infracțiunea a fost comisă în timpul mobilizării, ceea ce a constituit o circumstanță agravantă.

Mama lui Rîbin consideră că este un „proces spectacol” menit „să-i sperie pe alți mobilizați să nu se certe cu superiorii”.

Ok, merită o amendă sau muncă în folosul comunității, chiar și o condamnare cu suspendare. Da, l-a insultat, l-a împins, l-a umilit pe maior, dar merită asta 6 ani într-o închisoare de maximă securitate?

Rîbin a cerut familiei să contacteze grupul Wagner pentru a se alătura acestuia și a lupta împotriva ucrainenilor, în loc să meargă la închisoare, însă solicitarea a fost respinsă.

Emma Belkova a primit înapoi doar uniforma fiului ei. Familia nu a mai primit niciodată celelalte elemente ale echipamentului pe care le-au cumpărat cu banii din vânzarea vacii.

Cel puțin un caz similar a devenit public: în 2023, un soldat mobilizat a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru că a înjurat și lovit un locotenent-colonel care se plângea de calitatea slabă a echipamentului și de timpul insuficient de pregătire.

