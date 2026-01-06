Trei luni de frig constant

„Copiii dorm îmbrăcați complet, camerele sunt umede, iar viața de zi cu zi a devenit insuportabilă”, a declarat Xavier Grange, tatăl celor trei copii afectați de frig și umezeală.

În ciuda apelurilor repetate către autorități și furnizorii de servicii, problema încălzirii nu a fost rezolvată. Familia a trăit în condiții greu de imaginat, cu copii nevoiți să-și facă temele înveliți în pături și să doarmă în haine groase pentru a rezista temperaturilor scăzute. Xavier Grange a explicat că lipsa unui răspuns prompt a fost cea mai greu de suportat: „Mai mult decât problema în sine, tăcerea și inacțiunea dor cel mai mult.”

O locuință devenită nelocuibilă

Apartamentul, situat la parter, a devenit umed și rece pe măsură ce săptămânile au trecut. Pereții înghețați și camerele inutilizabile au transformat viața cotidiană într-o adevărată încercare. „Fiecare zi fără încălzire intensifică sentimentul de a fi uitat”, a spus Xavier Grange, exprimându-și furia față de situația care i-a afectat grav familia.

Cei trei copii ai familiei au suferit cel mai mult de pe urma acestei situații. Frigul le-a perturbat somnul, sănătatea și concentrarea la școală. „Răcelile, oboseala și stresul se acumulează”, a explicat Grange. Părinții au încercat să îi protejeze, îmbrăcându-i în straturi de haine, dar condițiile precare din locuință au continuat să le afecteze viața.

Abia pe 2 ianuarie, după mai bine de trei luni, un tehnician a venit să repare caloriferul defect, conform Le Progres.

Însă această rezolvare întârziată ridică întrebări serioase despre modul în care sunt gestionate urgențele sociale și responsabilitatea instituțiilor. „Aceasta nu mai este o problemă tehnică, ci o urgență umană”, a subliniat Grange, evidențiind riscurile majore pentru sănătatea familiei sale.

Cazul familiei Grange aduce în prim-plan problema sărăciei energetice și lipsa măsurilor eficiente în fața unor situații critice. În contextul temperaturilor scăzute din toată Franța, această situație scoate la iveală vulnerabilitatea familiilor și lentoarea reacțiilor administrative. „Cum putem accepta ca și copiii să crească în astfel de condiții?”, se întreabă Grange, cerând un răspuns mai rapid și mai eficient din partea autorităților responsabile.

