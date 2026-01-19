Kathleen a aflat despre acest fenomen medical rar, cunoscut sub numele de superfetație, în 2021, dar a ales să împărtășească povestea abia acum.

Superfetația este o condiție extrem de rară în care o femeie poate să ovuleze și să conceapă un al doilea copil chiar și după ce a rămas însărcinată.

Medicii explică faptul că această situație poate duce chiar la copii cu tați diferiți. În acest caz, Kathleen a aflat că era însărcinată cu gemeni, însă cei doi feți aveau vârste diferite, unul fiind cu o săptămână mai mic decât celălalt.

„Am chemat o prietenă acasă și am făcut un test de sarcină pentru că îmi era teamă de rezultat. Nu realizasem încă realitatea faptului că voi deveni din nou mamă”, a declarat Kathleen.

Sarcina a fost considerată cu risc ridicat, iar medicii au sfătuit-o să se odihnească cât mai mult pentru a preveni complicațiile.

În ciuda precauțiilor, gemenele Maju și Maya s-au născut prematur, la doar 33 de săptămâni, una venind pe lume pe cale naturală, iar cealaltă prin cezariană, la o oră distanță.

„A fost un șoc, am avut două nașteri într-o noapte”, a mărturisit Kathleen. După naștere, micuțele au fost transferate la Terapie Intensivă, unde au rămas timp de 3 săptămâni.

Chiar și după ce au fost externate, familia a trebuit să facă față multor provocări. „Le-am îngrijit singură, deoarece soțul meu lucra, așa că a fost doar responsabilitatea mea. A fost foarte greu la început; ceva ce m-a lipsit de tot, dar nimic nu e prea greu pentru o mamă”, a adăugat ea.

Astăzi, la 5 ani de la acest eveniment rar, Kathleen și familia ei s-au refăcut, iar cele două fete sunt sănătoase și fericite.

