Cuplul, care are un copil, a decis să folosească prezervativul pe timpul pandemiei de coronavirus, pentru a evita pe cât posibil deplasarea la spital în această perioadă.

Planurile au fost însă date peste cap de pisica familiei, care a găsit cutia în care erau ținute prezervativele și le-a găurit pe toate cu dinții și cu ghearele.

Cei doi au făcut sex protejat, dar după câteva săptămâni au aflat că testul de sarcină a ieșit pozitiv.

”Am crezut că aceste cauciucuri sunt suficiente, dar le-a găurit motanul nostru”, a declarat bărbatul.

Acesta a continuat: ”Este atât de rău că, săptămâni după ce l-am adoptat, am crezut că există un poltergeist în casă, deoarece în fiecare dimineață găseam ușa dulapului din bucătărie larg deschisă!”.

De obicei, bărbatul ținea prezervativele în sertarul din baie. Animalul de companie le-a găsit și a început să le ia la "verificat" pe fiecare în parte. Bărbatul a pus înapoi prezervativele în cutie, fără să bănuiască faptul că și acestea au fost "folosite" de pisică. După ce a aflat cu stupoare că soția sa este însărcinată s-a gândit la pisica sa.

”Le-am aruncat doar pe cele distruse, iar pe celelalte, care erau răspândite prin toată baia, le-am băgat din nou în cutie, fără să bănuiesc ceva”, a mărturisit bărbatul.

După ce a aflat că va fi din nou tătic, bărbatul a verificat cutia unde ținea prezervativele. ”M-am dus la sertarul din baie, unde am păstrat prezervativele, am luat cutia și am început să inspectez fiecare pătrat. Evident, majoritatea aveau semne de dinți și de gheare pe ele, semn că pisica s-a jucat cu ele. Asta mă duce cu gândul la faptul că și unul dintre prezervativele pe care l-am folosit a fost găurit de motan”, a mai precizat bărbatul.

Acum, perechea se pregătește să-și întâmpine cel de-al doilea copil. ”Abia aștept să-i explic noului meu fiu sau fiicei sale într-o bună zi că ei își datorează existența pisicii familiei!”, a conchis viitorul tată.

