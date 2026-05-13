Donald Trump s-a lăudat de mai multe ori că a preluat controlul asupra Venezuelei după capturarea dictatorului Nicolas Maduro, pe 3 ianuarie, și aducerea acestuia în Statele Unite pentru a fi judecat sub acuzații de narcoterism.

Liderul republican de la Casa Albă, care a amenințat în repetate rânduri că va face din Canada „al 51-lea stat american” în timpul mandatului său, prevăzut să dureze până la 20 ianuarie 2029, își extinde acum aceste ambiții și în legătură cu Venezuela.

În martie, Trump postase deja un mesaj care sugera această posibilitate: „Se întâmplă lucruri bune în Venezuela în ultima vreme (…) Statul nr. 51, cineva?”.

Delcy Rodriguez, devenită „președintă interimară” a Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro, a negat această posibilitate. „Nu a fost niciodată luată în considerare, pentru că dacă e un lucru pe care îl avem noi, venezuelencele și venezuelenii, este că ne iubim procesul de independență, ne iubim eroii și eroinele”, a reacționat ea în legătură cu ultima imagine distribuită de Trump.

Lidera de la Caracas a adăugat că guvernul său lucrează la „o agendă diplomatică de cooperare” cu Statele Unite, după ce a restabilit relațiile diplomatice cu Washingtonul în martie, care fuseseră rupte de Maduro cu șapte ani mai devreme.

Pe de altă parte, Donald Trump a dat asigurări marți că va depune eforturi pentru eliberarea tuturor deținuților politic încă închiși în Venezuela. „Îi vom elibera pe toți. Și vă spun, Delcy face o treabă excelentă. Poporul venezuelean este încântat de ceea ce se întâmplă”, a declarat președintele american înainte de a pleca la Beijing pentru o vizită de stat de trei zile.

După capturarea lui Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez a semnat o lege de amnistie care a dus la eliberarea a sute de deținuți politic. ONG-urile estimează că alți aproximativ 500 de deținuți politic venezueleni sunt încă în spatele gratiilor.

