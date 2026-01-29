Folosiți drept carne de tun

Peste 23.000 de străini din 131 de țări au fost atrași în mașina de război rusă, de la începutul invaziei în Ucraina.

Bărbații sunt folosiți drept carne de tun și trimiși direct pe front fără nicio experiență militară. Sunt recrutați prin intermediul rețelelor de socializare și ademeniți în Rusia cu promisiuni false. O figură-cheie în această rețea de recrutare este rusoaica Polina Azarnih, în vârstă de 40 de ani, conform Daily Mail.

Fosta profesoară și-a închis compania anterioară, InterEdu, care ajuta studenții arabi cu probleme de vize, și a început să recruteze luptători străini pentru armata rusă.

A pus la punct o strategie câștigătoare. Prin intermediul Telegram, ea le promitea tinerilor din țări precum Yemen, Siria, Egipt și Maroc prosperitate, cetățenie rusă și salarii lunare de până la 2.000 de franci.

Azarnih, care provine din regiunea Voronej din sudul Rusiei, se prezintă drept o femeie de afaceri elegantă. Pe rețelele de socializare poate fi văzută în haine de firmă, pozând în fața unor mașini de lux.

Contul ei se numește „Canal de sprijinire a forțelor armate ale Federației Ruse în zona operațională” și prezintă o fotografie a președintelui Vladimir Putin. Realitatea însă arată altfel.

Promisiuni tentante

Promisiunile sună tentant: pe lângă un pașaport rusesc și un bonus echivalent a 8.000 de franci elvețieni, tinerii primesc și terenuri gratuite, și oportunități educaționale.

Însă lucrurile stau cu totul altfel. Un caz deosebit de sfâșietor îl are ca personaj principal pe un luptător african pe nume Francis, a cărui poveste a ieșit la iveală prin intermediul unui videoclip.

Potrivit Daily Mail, acesta a fost forțat să arunce în aer un buncăr ucrainean – dacă refuza, pedeapsa ar fi moartea.

„Este o impostoare!”

Omar, un sirian în vârstă de 26 de ani, se pare că a căzut și el în plasa promisiunilor false. Luptă de peste un an și este blocat în Rusia. El a declarat pentru BBC: „Această femeie este o impostoare și o mincinoasă. Vom muri 100% aici.”

Femeia a arătat totuși puțină empatie. În octombrie 2024, ea a spus: „Știați cu toții că mergeți la război. Credeați că puteți obține un pașaport rusesc, să nu faceți nimic și să locuiți într-un hotel de cinci stele? Nimic nu este gratuit.”

Se pare că ea a intermediat peste 500 de contracte cu străini, câștigând cel puțin două milioane de franci elvețieni.

Într-o serie de notițe vocale din Ucraina, Omar descrie cum a ajuns prins și îngrozit în mijlocul războiului.

Azarnih promisese că, dacă îi plătea 3.000 de dolari (2.227 de lire sterline), ea se va asigura că va rămâne într-un rol noncombatant. Dar, spune el, a fost trimis în luptă cu doar 10 zile de antrenament, așa că a refuzat să plătească, iar ea i-a ars pașaportul.

Bărbatul spune că a refuzat să participe la o misiune, dar comandanții săi l-au amenințat că îl vor ucide sau îl vor trimite la închisoare.

„Unii și-au pierdut mințile”

„Arabii care vin mor imediat. Unii oameni și-au pierdut mințile – este greu să vezi cadavre”, a povestit Habib, un sirian care a fost recrutat de armata Rusiei și a lucrat un timp cu Azarnih.

„Niciunul nu știa să tragă cu arma. Chiar dacă se trage asupra lor, ei aleg să nu tragă înapoi… dacă nu tragi, vei fi ucis”, a mai spus Habib. „Polina îi lua pe bărbați știind foarte bine că vor muri.” Azarnih „primea 300 de dolari din partea armatei pentru fiecare persoană pe care o recruta”, a dezvăluit Habib.

Femeia respinge acuzațiile

O anchetă BBC Eye a urmărit modul în care Azarnih folosește un canal Telegram pentru a atrage tineri, adesea din țări sărace, să se alăture armatei Rusiei.

Mesajele video zâmbitoare și postările optimiste ale fostei profesoare oferă „contracte pe un an” pentru „serviciul militar”.

BBC a identificat aproape 500 de cazuri în care ea a furnizat documente, denumite invitații, care permit destinatarului să intre în Rusia pentru a se înrola în armată. Acestea au fost pentru bărbați – în principal din Siria, Egipt și Yemen – care i-au trimis datele pașaportului lor pentru a se înrola.

Însă recruții și rudele acestora au declarat că ea i-a indus în eroare, făcându-i să creadă că nu vor lupta, nu a clarificat că nu pot pleca după un an și i-a amenințat pe cei care au contestat-o. Contactată de BBC, ea a respins acuzațiile.

Tactica Rusiei de a recruta străini: șantaj, mită și înșelăciune

Aproape 200 de cetățeni străini din 37 de țări au fost capturați în timp ce luptau de partea Rusiei și sunt acum deținuți ca prizonieri de război în Ucraina, potrivit centrului ucrainean de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război, relatează CNN.

Mărturiile lor conturează un tablou alarmant al tacticilor de înșelăciune, mită și șantaj pe care Moscova le folosește, susțin ei, pentru a atrage străini în armata rusă.

Pe fondul dificultăților tot mai mari ale Rusiei de a-și recruta propriii cetățeni pentru războiul din Ucraina, Kremlinul se bazează din ce în ce mai mult pe combatanți străini.

Generalul de brigadă Dmitri Usov afirmă că Ucraina a identificat peste 18.000 de luptători străini din 128 de țări și teritorii care au servit sau servesc în prezent în armata rusă – cifră care nu include miile de militari nord-coreeni trimiși ca parte a unui acord militar bilateral. Numărul real ar putea fi mult mai mare.

