Incidentul a avut loc în jurul orei locale 11.00 dimineața, când o femeie s-a prezentat în apropiere de ghişeele aeroportului şi apoi s-a dus la toaletă.

Ea a ieşit purtând un hanorac, a scos un pistol şi a început să tragă către tavan, dintr-un motiv necunoscut, a declarat şeful poliţiei din Dallas, Eddie Garcia, în cadrul unei conferinţe de presă.

Un ofiţer aflat la fața locului a oprit-o împuşcând-o în picioare. Ea a fost luată în arest și transferată la spital. În urma incidentului, nu au existat alte victime, a spus Garcia. Poliția a identificat-o pe suspectă ca fiind Portia Odufuwa.

