Femeia a povestit, pentru monitorulvn.ro, că, pe 25 februarie, a mers la o clinică privată din Focșani pentru a face o tomografie computerizată, dar acolo substanța de contrast i-a fost introdusă pe lângă venă și a ajuns la urgențe cu dureri groaznice.

„Eu am făcut un CT acolo, dar mi-au băgat substanța de contrast pe lângă venă, nu în venă. Mi-au spus că mi-a pocnit vena și mi-au administrat substanța de contrast la mâna cealaltă. Am ajuns acasă și după două ore am chemat salvarea, pentru că mi se umflase mâna cât piciorul. Am fost internată două zile la spitalul mare, la Focșani.

Am făcut tratament în valoare de șapte milioane lei vechi la spital din cauza asta, mi-au făcut injecții în venă, în burtă, mi-au administrat antibiotic. Mă ustura, aveam dureri groaznice și mâna foarte umflată. Joi m-am externat și m-am dus din nou la clinică să iau rezultatul. I-am întrebat cum este posibil să se întâmple una ca asta. Mi-au zis să fac o reclamație și să o las la ei la clinică”, ne-a povestit femeia.

„I s-a spart vena”

Pe fișa de internare de la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) a Spitalului Județean scrie că pacienta în vârstă de 46 de ani prezenta „perifeblită braț și antebraț stâng post injectare paravenoasă substanță de contrast”.

Pacienta a avut nevoie de două zile de internare, în secția Chirurgie Plastică, timp în care i-au fost administrate următoarele: „pansamente zilnice alcoolizate, antibioterapie, anticoagulant, tratament antiinflamator și antialgic”.

Reprezentanții clinicii au confirmat incidentul. „În timp ce i s-a administrat substanța de contrast i s-a spart vena. Testarea care i s-a făcut înainte a fost în regulă. În timpul investigației i s-a spart vena, într-adevăr. Cred că nu a fost foarte multă substanță de contrast, pentru că pe moment nu a avut nici o reacție. După câteva ore, la miezul nopții ar fi început să i se umfle mâna și a plecat la spital.

Doamna a venit la noi, ne-a spus că vrea banii pe investigație, eu am vorbit cu dumneaei, i-am spus să facă o sesizare scrisă, pentru că procedura noastră internă asta prevede. Avem un formular pe care trebuia să facă formularea respectivă, ca să pot da nemulțumirile și pretențiile mai departe spre analiză.

Noi am făcut investigația, i-am dat rezultatul, doar că la o mână i s-a spart vena, i s-a mutat branula pe cealaltă mână și i s-a administrat substanța. Noi i-am dat bon pe investigația respectivă și rezultatul. Noi i-am spus să facă o sesizare scrisă și i-am dat un formular în acest sens, dar doamna nu a venit cu acel formular.

Eu nu am cum să raportez mai departe pe niște vorbe, eu trebuia să înaintez acea sesizare către departamentul nostru care analizează și să vedem cum rezolvăm această situație, cine este vinovat. Chiar nu am mai avut astfel de situații, este singura dată când ni se întâmplă. Noi nu facem niciodată investigațiile fără medic în clinică”, a declarat managerul clinicii.

