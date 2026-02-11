O singură femeie rezidentă în Reggio Emilia, nordul Italiei, a primit două facturi astronomice de la furnizorul local de apă, Arca, în valoare totală de aproape 56.000 de euro.

Mai exact, Arca deține concesiunea serviciului integrat de apă și i-a trimis clientei două facturi de 29.650,39 euro și 25.819,49 euro, în total 55.469,88 euro.

Plata trebuia efectuată până la 24 aprilie 2025. După șocul inițial, femeia s-a adresat disperată asociației consumatorilor.

Lucia Lusenti, coordonatoarea organizației în Reggio Emilia, a declarat că „o astfel de factură nu poate fi decât o eroare. Consumul de apă de 56.000 de euro ar fi suficient pentru a umple câteva piscine olimpice, iar femeia locuiește singură”.

Investigația realizată după intervenția Federconsumatori a scos la iveală existența unei scurgeri ascunse, și nu un consum real de apă.

În urma procedurii de mediere, factura a fost redusă cu peste 90% din valoarea inițială. Restul sumei a fost împărțit în rate, iar femeia a beneficiat de fondul de urgență care a acoperit o mare parte din costurile reale ale consumului.

Într-un comunicat oficial, compania Iren-Arca a subliniat importanța contactării serviciului de relații cu clienții în cazul primirii unor facturi neobișnuit de mari, pentru clarificări și evitarea unor costuri nejustificate.

