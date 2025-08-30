O povocare majoră

Nașterea la un festival precum Burning Man, cunoscut pentru atmosfera sa nonconformistă, arta, muzica și spiritul de comunitate, este cu siguranță o poveste de viață unică pentru fetiță.

Deșertul Nevada, condițiile adesea extreme (căldură, praf), natura temporară a „orașului” Black Rock City și lipsa facilităților medicale complete (deși Burning Man are servicii medicale de urgență bine organizate – Black Rock City Emergency Services – nu este un spital) fac ca o naștere neașteptată să fie o provocare majoră.

În dimineaţa zilei de 27 august, Kayla Thompson a intrat în travaliu în mod neaşteptat într-o rulotă în care stătea împreună cu soţul ei, Kasey, la festivalul din Black Rock City, Nevada.

„Am început să strig după ajutor”, a povestit Kasey, în vârstă de 39 de ani, citat de Los Angeles Times. „În câteva minute, au venit un obstetrician, o asistentă medicală de la secţia de terapie intensivă neonatală şi un pediatru – nu ştiu de unde au apărut, pur şi simplu au venit.”

„Niciun semn, nicio greaţă matinală”

El şi Kayla „nu aveau nicio idee că urmau să aibă un copil”, potrivit unei pagini GoFundMe creată de familie.

„A fost o sarcină absolut sută la sută ascunsă. Niciun semn, nicio greaţă matinală. Nici măcar nu se vedea”, a declarat Kasey pentru L.A. Times.

Faptul că un grup de angajați din sistemul medical se afla în apropiere este o coincidență absolut salvatoare. Într-un mediu neconvențional și adesea izolat cum este Burning Man, fără acces imediat la facilități medicale complete, o naștere neașteptată, mai ales una prematură, ar fi putut avea consecințe mult mai grave.

Prezența lor a transformat o urgență potențial catastrofală într-o situație gestionabilă. Kayla a adus pe lume o fetiţă care cântărea aproximativ 1,5 kg, iar medicii au estimat că a fost o naştere prematură cu o lună.

Micuța Aurora este în spital

Imediat după naştere, micuța Aurora a fost transportată cu elicopterul la o unitate de terapie intensivă neonatală din Reno. Părinţii însă au fost nevoiţi să facă deplasarea de câteva ore cu maşina până în oraş — care se află la o oră şi jumătate de zbor de casa lor din Salt Lake City —, deoarece nu era loc pentru ei să călătorească împreună cu fiica lor.

Cuplul este blocat acum în Reno deoarece bebelușul are nevoie în continuare de îngrijire medicală specializată. Externarea depinde de atingerea anumitor etape de dezvoltare și sănătate (ex: creștere în greutate, capacitatea de a-și regla temperatura, de a se alimenta singură, de a respira fără asistență). O astfel de ședere în spital poate dura săptămâni sau chiar luni.

„Ultimul loc de pe planetă în care aş fi fost”

Rudele celor doi soți au demarat o campania de strângere de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor medicale, de transport şi cazare, precum şi a cheltuielilor pentru bebeluş. Până în prezent, s-au strâns peste 6.000 de dolari din donaţii, obiectivul fiind de 11.000 de dolari.

„Deoarece acesta este primul lor copil şi sarcina a fost complet neaşteptată, fratele meu şi soţia lui nu au pregătit nimic – nici articole pentru bebeluşi, nici cameră pentru copil, absolut nimic”, a spus Lacey.

În ciuda experienţei şocante, Kasey a descris sosirea fiicei sale ca „un miracol absolut”.

„Dacă aş fi ştiut [despre sarcină], acela ar fi fost ultimul loc de pe planetă în care aş fi fost”, a spus el despre festival, potrivit L.A. Times.

Ce este sarcina criptică

Faptul că femeia nu știa că era însărcinată este un fenomen medical cunoscut sub numele de „sarcină criptică” sau „sarcină negată”. Se estimează că afectează aproximativ 1 din 400-500 de sarcini, unde femeia nu prezintă simptome tipice de sarcină, sau le interpretează greșit (ex: menstruații neregulate, creștere în greutate atribuită altor cauze), și descoperă sarcina abia în travaliu sau chiar la naștere.

